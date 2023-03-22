Пришла настоящая весна: Прогноз погоды в Киеве на 23 марта

UAportal подготовил подробный прогноз погоды в Киеве на 23 марта. Данные были предоставлены сайтом weather.com.

Прогноз говорит, что температура будет колебаться от +8 до +16 градусов по Цельсию с ощущением +13 градусов по Цельсию. Также ожидается ветер со скоростью 4,9 м/с, дующий с северо-запада, и влажность воздуха 52%.

В этот день Киев будет находиться под плотной облачностью, из-за чего может показаться холоднее, чем указано на термометре.

Время восхода солнца – 5:55 утра, время заката – 18:14 вечера, так что воспользуйтесь дневным светом!

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