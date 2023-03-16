Прогноз погоди у Києві на 17 березня: холод повертається

UAportal підготував детальний прогноз погоди у Києві на 17 березня. Згідно з даними, наданими сайтом weather.com, мінімальна температура повітря очікується +3°C, а максимальна +1°C; відчуттів - +1°C.

Крім того, прогнозується швидкість вітру 6,3 м/с із північно-західного напрямку та вологість 51 %.

Киянам слід очікувати переважно на хмарне небо, в деяких районах невеликий сніг протягом дня. Низькі температури означають, що в Києві може бути холодніше, ніж зазвичай.

Схід у Києві настає близько 6:08 ранку, а захід сонця – близько 18:04 вечора.

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