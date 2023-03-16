Прогноз погоды в Киеве на 17 марта: холод возвращается

UAportal подготовил подробный прогноз погоды в Киеве на 17 марта. Согласно данным, предоставленным сайтом weather.com, минимальная температура воздуха ожидается 1°C, а максимальная +3°C; по ощущениям +1°C.

Кроме того, прогнозируется скорость ветра 6,3 м/с с северо-западного направления и влажность 51 %.

Киевлянам следует ожидать преимущественно облачное небо, в некоторых районах небольшой снег в течение дня. Низкие температуры означают, что в Киеве может быть холоднее, чем обычно.

Восход в Киеве наступает около 6:08 утра, а закат – около 18:04 вечера.

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