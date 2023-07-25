П'ять фантастичних фільмів та мультфільмів, які зачаровують сюжетом і візуальними ефектами

Світ кіно сповнений чарівних історій, які переносять нас в інший вимір. UAportal зібрав найпопулярніші фентезі, зняті в період з 2010 по 2015 рік.

"Гаррі Поттер та Смертельні Реліквії: Частина 2"

Рейтинг IMDB: 8.1;

Жанр: Фентезі;

Країна: Велика Британія, США;

Тривалість: 2год 10хв;

Рік: 2011;

Продюсер: Девід Хейман

В останньому розділі серії фільмів, Гаррі, Рон і Герміона вирушають у подорож, щоб знищити всі горокракси, що залишилися, і остаточно перемогти Волдеморта. Битва між добром і злом досягає свого апогею в Гоґвортсі, коли трійця бореться за своє життя та долю світу чарівників.

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"Хоббіт: Несподівана подорож"

Рейтинг IMDB: 7.8;

Жанр: Фентезі, пригоди;

Країна: США, Нова Зеландія;

Тривалість: 2год 49хв;

Рік: 2012;

Продюсер: Пітер Джексон;

Заснований на романі Дж.Р.Р. Толкіна, "Хоббіт" розповідає про пригоди Більбо Торбина, який вирушає в подорож з групою гномів, щоб відвоювати свою батьківщину у дракона Смоґа. На шляху головний герой зіштовхується з різними перешкодами та небезпеками, включаючи Ґолума та страшних орків.

"Чаклунка"

Рейтинг IMDB: 7.0;

Жанр: Фентезі;

Країна: США;

Тривалість: 1год 37хв;

Рік: 2014;

Продюсер: Джо Рот;

Ця екранізація класичної казки "Спляча красуня" розповідає передісторію лиходійки Малефісенти та показує, чому вона стала такою, якою ми знаємо сьогодні. Фільм додає глибини та відтінків класичній казці, адже розкриває трагічне минуле головної героїні.

"Хроніки Нарнії: Підкорювач Світанку"

Рейтинг IMDB: 6.3;

Жанр: Фентезі, бойовик;

Країна: США, Великобританія;

Тривалість: 1год 53хв;

Рік: 2010;

Продюсер: Марк Джонсон

Це третій фільм із серії "Хроніки Нарнії", що розповідає про братів і сестер Певенсі, а також їхнього кузена Юстаса, що разом з королем Каспіаном вирушають на пошуки семи втрачених лордів Нарнії. На своєму шляху вони зустрічають чарівних істот і зіштовхуються з різними труднощами.

"Позичайка Аріетті"

Рейтинг IMDB: 7.6;

Жанр: Фентезі, мультфільми;

Країна: Японія;

Тривалість: 1год 34хв;

Рік: 2010;

Продюсер: Тошіо Судзукі

Цей анімаційний фільм студії Ghibli розповідає історію Арріетті, крихітної дівчинки, яка мешкає зі своєю родиною в підвалі будинку людей. Коли людський хлопчик, на ім'я Шьо помічає їхнє існування, життя головної героїні назавжди змінюється, оскільки вона дізнається про зовнішній світ та всі, ймовірні, небезпеки.

Раніше, UaPortal порекомендував підбірку найкращих пригодницьких фільмів.

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