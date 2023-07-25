Пять фантастических фильмов и мультфильмов, завораживающих сюжетом и визуальными эффектами

Мир кино полон волшебных историй, которые переносят нас в другое измерение. UAportal собрал самые популярные фэнтези, снятые в период с 2010 по 2015 год.

"Гарри Поттер и Дары смерти – часть 2"

Рейтинг IMDB: 8.1;

Жанр: Фэнтези;

Страна: Великобритания, США;

Продолжительность: 2ч 10мин;

Год: 2011;

Продюсер: Дэвид Хейман

В последней главе серии фильмов, Гарри, Рон и Гермиона отправляются в путешествие, чтобы уничтожить все оставшиеся крестражи и окончательно победить Волдеморта. Битва между добром и злом достигает своего апогея в Хогвартсе, когда троица борется за свою жизнь и судьбу мира волшебников.

Видео дня

"Хоббит: Нежданное путешествие"

Рейтинг IMDB: 7.8;

Жанр: Фэнтези, приключения;

Страна: США, Новая Зеландия;

Продолжительность: 2ч 49мин;

Год: 2012;

Продюсер: Питер Джексон;

Основан в романе Дж.Р.Р. Толкина, "Хоббит" рассказывает о приключениях Бильбо Бэггинса, отправляющегося в путешествие с группой гномов, чтобы отвоевать свою родину у дракона Смауга. По пути главный герой сталкивается с разными препятствиями и опасностями, включая Голума и страшных орков.

"Малефисента"

Рейтинг IMDB: 7.0;

Жанр: Фэнтези;

Страна: США;

Продолжительность: 1ч 37мин;

Год: 2014;

Продюсер: Джо Рот;

Эта экранизация классической сказки "Спящая красавица" рассказывает предысторию злодея Малефисенты и показывает, почему она стала такой, какой мы знаем сегодня. Фильм придает глубины и оттенки классической сказке, ведь раскрывает трагическое прошлое главной героини.

"Хроники Нарнии: Покоритель Зари"

Рейтинг IMDB: 6.3;

Жанр: Фэнтези, боевик;

Страна: США, Великобритания;

Продолжительность: 1ч 53мин;

Год: 2010;

Продюсер: Марк Джонсон

Это третий фильм из серии "Хроники Нарнии", рассказывающий о братьях и сестрах Певенси, а также их кузене Юстасе, который вместе с королем Каспианом отправляются на поиски семи утраченных лордов Нарнии. На своем пути они встречают волшебных существ и сталкиваются с разными трудностями.

"Ариэтти из страны лилипутов"

Рейтинг IMDB: 7.6;

Жанр: Фэнтези, мультфильмы;

Страна: Япония;

Продолжительность: 1ч 34мин;

Год: 2010;

Продюсер: Тошио Судзуки

Этот анимационный фильм студии Ghibli рассказывает историю Арриетти, крошечной девочки, проживающей со своей семьей в подвале дома людей. Когда человеческий мальчик, по имени Шо замечает их существование, жизнь главной героини навсегда меняется, поскольку она узнает о внешнем мире и о всех, вероятных, опасностях.

Ранее, UaPortal порекомендовал подборку лучших приключенческих фильмов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!