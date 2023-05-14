ukr
русский
English
Кіно

П'ять фільмів, які слід подивитися разом із дітьми

Марина Грамович

П'ять фільмів, які слід подивитися разом із дітьми

UAportal підготував добірку п'яти фільмів, які ідеально підходять для перегляду з дітьми, що вийшли в період з 2010 по 2015 рік. Крім того, у статті міститься докладний опис сюжету кожного фільму.

Таємний світ Аррієтті

Рейтинг IMDB: 7.6/10

Жанр: Анімація, Пригоди, Сімейний

Країна: Японія

Тривалість: 94 хвилини

Рік: 2010

Продюсер: Тошіо Судзукі

Мультфільм номіновано на премію Японської академії за найкращу анімацію року

"Таємний світ Аррієтті" – це історія крихітної родини, яка мешкає під половицями приміського будинку. Аррієтті, маленька дівчинка з цієї родини, потоваришувала з людським хлопчиком, який переїхав до цього будинку. Разом вони стикаються з труднощами і дізнаються про відмінності між їхніми двома світами.

Хранитель часу

Рейтинг IMDB: 7.5/10

Жанр: Драма, Пригоди, Сімейний

Країна: США

Тривалість: 126 хвилин

Рік: 2011

Продюсер: Джонні Депп

Фільм отримав п'ять премій "Оскар", у тому числі за кращу операторську роботу та кращі візуальні ефекти.

Х'юго – сирота, що живе на вокзалі в Парижі. Він потоваришував із дівчинкою та чоловіком, який володіє кіоском з іграшками на вокзалі. Цікавість Хьюго змушує його розкрити таємницю про минуле цієї людини, що приводить їх обох до захоплюючої пригоди.

Читайте також: П'ять найкращих фантастичних серіалів: неможливо відірватися

Книга джунглів

Рейтинг IMDB: 7.4/10

Жанр: Драма, Пригоди, Сімейний

Країна: США

Тривалість: 106 хвилин

Рік: 2016

Продюсер: Джон Фавро

Фільм отримав "Оскар" за найкращі візуальні ефекти

"Книжка джунглів" – це ремейк класичного диснеївського мультфільму. Фільм розповідає про Мауглі, хлопчика, вихованого вовками, який вирушає в подорож, щоб дізнатися своє місце у світі. По дорозі він зустрічає безліч тварин і змушений протистояти лиходійському тигру.

Пригоди Паддінгтона

Рейтинг IMDB: 7.2/10

Жанр: Анімація, Пригоди, Комедія

Країна: Велика Британія

Тривалість: 95 хвилин

Рік: 2014

Продюсер: Девід Гейман

Фільм був номінований на дві премії BAFTA, у тому числі за найкращий британський фільм

Паддінгтон – ведмежа з Перу, яке приїжджає до Лондона у пошуках нового будинку. Його прихистила родина Браунів, але незабаром вони дізнаються, що таксідерміст має плани набити опудало і виставити Паддінгтона. Сім'я Браунів має об'єднати зусилля, щоб захистити свого нового друга від біди.

Лего. Фільм

Рейтинг IMDB: 7.7/10

Жанр: Анімація, бойовик, пригоди

Країна: США

Тривалість: 100 хвилин

Рік: 2014

Продюсер: Ден Лін

Мультфільм був номінований на премію "Оскар" за найкращу оригінальну пісню

"Лего. Фільм" – це гумористична та захоплююча пригода, в якій розповідається історія Еммета, звичайної мініфігурки Лего. Еммет помилково виявляється ключем до порятунку всесвіту Lego і приєднується до групи героїв, щоб перешкодити злому тирану склеїти разом.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував добірку п'яти пригодницьких фільмів, випущених у період з 2003 по 2008 рік, які підкорили глядачів у всьому світі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал !

ФільмиКіно