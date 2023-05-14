П'ять фільмів, які слід подивитися разом із дітьми
UAportal підготував добірку п'яти фільмів, які ідеально підходять для перегляду з дітьми, що вийшли в період з 2010 по 2015 рік. Крім того, у статті міститься докладний опис сюжету кожного фільму.
Таємний світ Аррієтті
Рейтинг IMDB: 7.6/10
Жанр: Анімація, Пригоди, Сімейний
Країна: Японія
Тривалість: 94 хвилини
Рік: 2010
Продюсер: Тошіо Судзукі
Мультфільм номіновано на премію Японської академії за найкращу анімацію року
"Таємний світ Аррієтті" – це історія крихітної родини, яка мешкає під половицями приміського будинку. Аррієтті, маленька дівчинка з цієї родини, потоваришувала з людським хлопчиком, який переїхав до цього будинку. Разом вони стикаються з труднощами і дізнаються про відмінності між їхніми двома світами.
Хранитель часу
Рейтинг IMDB: 7.5/10
Жанр: Драма, Пригоди, Сімейний
Країна: США
Тривалість: 126 хвилин
Рік: 2011
Продюсер: Джонні Депп
Фільм отримав п'ять премій "Оскар", у тому числі за кращу операторську роботу та кращі візуальні ефекти.
Х'юго – сирота, що живе на вокзалі в Парижі. Він потоваришував із дівчинкою та чоловіком, який володіє кіоском з іграшками на вокзалі. Цікавість Хьюго змушує його розкрити таємницю про минуле цієї людини, що приводить їх обох до захоплюючої пригоди.
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Книга джунглів
Рейтинг IMDB: 7.4/10
Жанр: Драма, Пригоди, Сімейний
Країна: США
Тривалість: 106 хвилин
Рік: 2016
Продюсер: Джон Фавро
Фільм отримав "Оскар" за найкращі візуальні ефекти
"Книжка джунглів" – це ремейк класичного диснеївського мультфільму. Фільм розповідає про Мауглі, хлопчика, вихованого вовками, який вирушає в подорож, щоб дізнатися своє місце у світі. По дорозі він зустрічає безліч тварин і змушений протистояти лиходійському тигру.
Пригоди Паддінгтона
Рейтинг IMDB: 7.2/10
Жанр: Анімація, Пригоди, Комедія
Країна: Велика Британія
Тривалість: 95 хвилин
Рік: 2014
Продюсер: Девід Гейман
Фільм був номінований на дві премії BAFTA, у тому числі за найкращий британський фільм
Паддінгтон – ведмежа з Перу, яке приїжджає до Лондона у пошуках нового будинку. Його прихистила родина Браунів, але незабаром вони дізнаються, що таксідерміст має плани набити опудало і виставити Паддінгтона. Сім'я Браунів має об'єднати зусилля, щоб захистити свого нового друга від біди.
Лего. Фільм
Рейтинг IMDB: 7.7/10
Жанр: Анімація, бойовик, пригоди
Країна: США
Тривалість: 100 хвилин
Рік: 2014
Продюсер: Ден Лін
Мультфільм був номінований на премію "Оскар" за найкращу оригінальну пісню
"Лего. Фільм" – це гумористична та захоплююча пригода, в якій розповідається історія Еммета, звичайної мініфігурки Лего. Еммет помилково виявляється ключем до порятунку всесвіту Lego і приєднується до групи героїв, щоб перешкодити злому тирану склеїти разом.
Нагадаємо, раніше UAportal підготував добірку п'яти пригодницьких фільмів, випущених у період з 2003 по 2008 рік, які підкорили глядачів у всьому світі.
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