П'ять фільмів, які слід подивитися разом із дітьми

UAportal підготував добірку п'яти фільмів, які ідеально підходять для перегляду з дітьми, що вийшли в період з 2010 по 2015 рік. Крім того, у статті міститься докладний опис сюжету кожного фільму.

Таємний світ Аррієтті

Рейтинг IMDB: 7.6/10

Жанр: Анімація, Пригоди, Сімейний

Країна: Японія

Тривалість: 94 хвилини

Рік: 2010

Продюсер: Тошіо Судзукі

Мультфільм номіновано на премію Японської академії за найкращу анімацію року

"Таємний світ Аррієтті" – це історія крихітної родини, яка мешкає під половицями приміського будинку. Аррієтті, маленька дівчинка з цієї родини, потоваришувала з людським хлопчиком, який переїхав до цього будинку. Разом вони стикаються з труднощами і дізнаються про відмінності між їхніми двома світами.

Відео дня

Хранитель часу

Рейтинг IMDB: 7.5/10

Жанр: Драма, Пригоди, Сімейний

Країна: США

Тривалість: 126 хвилин

Рік: 2011

Продюсер: Джонні Депп

Фільм отримав п'ять премій "Оскар", у тому числі за кращу операторську роботу та кращі візуальні ефекти.

Х'юго – сирота, що живе на вокзалі в Парижі. Він потоваришував із дівчинкою та чоловіком, який володіє кіоском з іграшками на вокзалі. Цікавість Хьюго змушує його розкрити таємницю про минуле цієї людини, що приводить їх обох до захоплюючої пригоди.

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Книга джунглів

Рейтинг IMDB: 7.4/10

Жанр: Драма, Пригоди, Сімейний

Країна: США

Тривалість: 106 хвилин

Рік: 2016

Продюсер: Джон Фавро

Фільм отримав "Оскар" за найкращі візуальні ефекти

"Книжка джунглів" – це ремейк класичного диснеївського мультфільму. Фільм розповідає про Мауглі, хлопчика, вихованого вовками, який вирушає в подорож, щоб дізнатися своє місце у світі. По дорозі він зустрічає безліч тварин і змушений протистояти лиходійському тигру.

Пригоди Паддінгтона

Рейтинг IMDB: 7.2/10

Жанр: Анімація, Пригоди, Комедія

Країна: Велика Британія

Тривалість: 95 хвилин

Рік: 2014

Продюсер: Девід Гейман

Фільм був номінований на дві премії BAFTA, у тому числі за найкращий британський фільм

Паддінгтон – ведмежа з Перу, яке приїжджає до Лондона у пошуках нового будинку. Його прихистила родина Браунів, але незабаром вони дізнаються, що таксідерміст має плани набити опудало і виставити Паддінгтона. Сім'я Браунів має об'єднати зусилля, щоб захистити свого нового друга від біди.

Лего. Фільм

Рейтинг IMDB: 7.7/10

Жанр: Анімація, бойовик, пригоди

Країна: США

Тривалість: 100 хвилин

Рік: 2014

Продюсер: Ден Лін

Мультфільм був номінований на премію "Оскар" за найкращу оригінальну пісню

"Лего. Фільм" – це гумористична та захоплююча пригода, в якій розповідається історія Еммета, звичайної мініфігурки Лего. Еммет помилково виявляється ключем до порятунку всесвіту Lego і приєднується до групи героїв, щоб перешкодити злому тирану склеїти разом.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував добірку п'яти пригодницьких фільмів, випущених у період з 2003 по 2008 рік, які підкорили глядачів у всьому світі.

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