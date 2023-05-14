Пять фильмов, которые следует посмотреть вместе с детьми

UAportal подготовил подборку пяти фильмов, идеально подходящих для просмотра с детьми, вышедших в период с 2010 по 2015 год. Кроме того, в статье содержится подробное описание сюжета каждого фильма.

Тайный мир Арриетти

Рейтинг IMDB: 7.6/10

Жанр: Анимация, Приключения, Семейный

Страна: Япония

Продолжительность: 94 минуты

Год: 2010

Продюсер: Тошио Судзуки

Мультфильм номинирован на премию Японской академии за лучшую анимацию года

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"Тайный мир Арриетти" – это история крошечной семьи, которая живет под половицами пригородного дома. Арриетти, маленькая девочка из этой семьи, подружилась с человеческим мальчиком, который переехал в этот дом. Вместе они сталкиваются с трудностями и узнают о различиях между их двумя мирами.

Хранитель времени

Рейтинг IMDB: 7.5/10

Жанр: Приключения, Драма, Семейный

Страна: США

Продолжительность: 126 минут

Год: 2011

Продюсер: Джонни Депп

Фильм получил пять премий "Оскар", в том числе за лучшую операторскую работу и лучшие визуальные эффекты

Хьюго – сирота, живущий на вокзале в Париже. Он подружился с девочкой и мужчиной, который владеет киоском с игрушками на вокзале. Любопытство Хьюго заставляет его раскрыть тайну о прошлом этого человека, что приводит их обоих к захватывающему приключению.

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Книга джунглей

Рейтинг IMDB: 7.4/10

Жанр: Приключения, Драма, Семейный

Страна: США

Продолжительность: 106 минут

Год: 2016

Продюсер: Джон Фавро

Фильм получил "Оскар" за лучшие визуальные эффекты

"Книга джунглей" – это ремейк классического диснеевского мультфильма. Фильм рассказывает о Маугли, мальчике, воспитанном волками, который отправляется в путешествие, чтобы узнать свое место в мире. По пути он встречает множество животных и вынужден противостоять злодейскому тигру.

Приключения Паддингтона

Рейтинг IMDB: 7.2/10

Жанр: Анимация, Приключения, Комедия

Страна: Великобритания

Продолжительность: 95 минут

Год: 2014

Продюсер: Дэвид Гейман

Фильм был номинирован на две премии BAFTA, в том числе за лучший британский фильм

Паддингтон – медвежонок из Перу, который приезжает в Лондон в поисках нового дома. Его приютила семья Браунов, но вскоре они узнают, что у таксидермиста есть планы набить чучело и выставить Паддингтона. Семья Браунов должна объединить усилия, чтобы защитить своего нового друга от беды.

Лего. Фильм

Рейтинг IMDB: 7.7/10

Жанр: Анимация, боевик, приключения

Страна: США

Продолжительность: 100 минут

Год: 2014

Продюсер: Дэн Лин

Мультфильм был номинирован на премию "Оскар" за лучшую оригинальную песню

"Лего. Фильм" – это юмористическое и захватывающее приключение, в котором рассказывается история Эммета, обычной минифигурки Лего. Эммет по ошибке оказывается ключом к спасению вселенной Lego и присоединяется к группе героев, чтобы помешать злому тирану склеить все вместе.

Напомним, ранее UAportal подготовил подборку пяти приключенческих фильмов, выпущенных в период с 2003 по 2008 год, которые покорили зрителей по всему миру.

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