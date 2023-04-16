Пять лучших фантастических сериалов: невозможно оторваться
UAportal подготовил список из пяти лучших фантастических сериалов 2018-2021 годов, выделив их рейтинги IMDB. Они предлагают уникальный и образный взгляд на реальность, что делает их увлекательным и захватывающим зрелищем.
Очень странные дела
Рейтинг IMDB: 8.7
Жанр: Научная фантастика, Ужасы, Драма
Страна: США; Продолжительность: 3 сезона, 25 эпизодов; Год: 2016-2019
Продюсер: Мэтт Даффер, Росс Даффер
Сериал получил 6 премий "Эмми", 1 премию SAG и 1 премию "Выбор критиков".
Действие происходит в вымышленном городе Хокинс, штат Индиана, в 1980-х годах. Когда пропадает мальчик, его друзья и семья отправляются на его поиски, сталкиваясь по пути со сверхъестественными силами.
Академия Амбрелла
Рейтинг IMDB: 8.0
Жанр: Супергерой, Драма, Научная фантастика
Страна: США; Продолжительность: 2 сезона, 20 эпизодов; Год: 2019-2020
Продюсер: Стив Блэкман
Сериал получил 1 Эмми за выдающуюся музыкальную композицию и 1 награду "Выбор народа".
"Академия Амбрелла" – это супергеройский сериал о неблагополучной семье приемных братьев и сестер, обладающих необычными способностями. Когда их отец умирает, они должны объединиться, чтобы спасти мир от апокалипсиса.
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Темные начала
Рейтинг IMDB: 7.9
Жанр: Фэнтези, Приключения, Драма
Страна: Великобритания, США; Продолжительность: 2 сезона, 16 эпизодов
Год: 2019-2020
Продюсер: Джейн Трантер, Джули Гарднер
Сериал выиграл 1 премию BAFTA TV Craft Award и 1 Национальную телевизионную премию.
"Темные начала" – это фэнтези-сериал, действие которого происходит в параллельной вселенной, где у людей есть животные-компаньоны, называемые демонами. Сериал рассказывает о молодой девушке по имени Лира, которая отправляется на поиски истины о своем мире и своей собственной личности.
Карнивал Лоу
Рейтинг IMDB: 7.9
Жанр: Фэнтези, Мистерия, Драма
Страна: США; Продолжительность: 1 сезон, 8 эпизодов; Год: 2019
Продюсер: Трэвис Бичем, Рене Эчеваррия
Номинация на 1 премию "Эмми" за выдающийся дизайн производства
"Карнивал Лоу" – это фэнтезийный сериал, действие которого происходит в мире, вдохновленном викторианской эпохой, где люди сосуществуют с мифологическими существами. Когда на Карнавальном ряду происходит ряд убийств, детектив и фея-беженка объединяются, чтобы раскрыть это дело.
Ведьмак
Рейтинг IMDB: 8.2
Жанр: Фэнтези, Приключения, Экшн
Страна: США, Польша; Продолжительность: 1 сезон, 8 эпизодов; Год: 2019
Продюсер: Лорен Шмидт Хиссрич
Номинация на 2 премии "Эмми" за выдающиеся специальные визуальные эффекты и выдающуюся координацию трюков.
"Ведьмак" – это фэнтезийный сериал, основанный на одноименной серии книг. Он следует за история Геральта из Ривии, охотника на чудовищ, который путешествует по миру и оказывается втянутым в политические и магические конфликты.
Напомним, ранее UAportal подготовил подборку пяти приключенческих фильмов, выпущенных в период с 2003 по 2008 год, которые покорили зрителей по всему миру.
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