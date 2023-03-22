Приключенческие фильмы 2000-х годов, которые захватывают дыхание

Приключенческие фильмы исследуют истории, происходящие в экзотических местах или захватывающих сценариях. UAportal подготовил подборку пяти приключенческих фильмов, выпущенных в период с 2003 по 2008 год, которые покорили зрителей по всему миру.

Властелин колец 3: Возвращение короля

IMDB рейтинг: 9/10

Жанр: Приключение, фэнтези

Страна: Новая Зеландия; Продолжительность: 201 минута; Год: 2003

Продюсер: Питер Джексон

Этот эпический фэнтези-фильм режиссера Питера Джексона рассказывает о стремлении Фродо Бэггинса уничтожить Единое кольцо до того, как оно попадет в руки Саурона. На своем пути он сталкивается с множеством препятствий, а также заручается помощью маловероятных союзников – эльфов, гномов, людей и даже волшебника!

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Пираты Карибского моря 2: Сундук мертвеца

IMDB рейтинг: 8/10

Жанр: Приключения, боевик

Страна: США; Продолжительность: 151 минута; Год: 2006

Продюсер: Джерри Брукхаймер

Этот захватывающий приключенческий фильм рассказывает о капитане Джеке Воробье, который пытается найти легендарный сундук Дэйви Джонса, полный проклятых сокровищ, чтобы спастись от верной смерти в море!

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007 Казино Рояль

IMDB рейтинг: 8/10

Жанр: Приключения, шпионский триллер

Страна: Великобритания / Чехия / Германия / Италия

Продолжительность: 144 минуты; Год: 2006

Продюсер: Майкл Г. Уилсон и Барбара Брокколи

Дэниел Крэйг играет свою первую роль Джеймса Бонда 007 в этом шпионском триллере, основанном на романе Яна Флеминга "007 Казино Рояль". Чтобы победить Ле Шифра, Бонд должен перехитрить его в покере и при этом постараться не погибнуть!

Гарри Поттер и Орден Феникса

IMDB рейтинг: 7/9

Жанр: Приключенческий фэнтези фильм

Страна: Великобритания / США / Франция / Канада / Венгрия

Продолжительность: 138 минут; Год: 2007

Продюсер: Дэвид Гейман и Дэвид Баррон

По мотивам пятой книги Дж. К. Роулинг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере режиссер Дэвид Йейтс снял еще один волшебный фильм! В фильме "Орден Феникса" Гарри должен противостоять Волан-де-Морту, одновременно справляясь с подростковым раздражением, вызванным тем, что его друзья взрослеют быстрее него!

Миллионер из трущоб

IMDB рейтинг 8/10

Жанр: Приключение, драматический фильм

Страна: Индия; Длительность: 120 минут; Год: 2008

Продюсер: Кристиан Колсон, Дэнни Бойл, Лавлин Тандан

Миллионер из трущоб рассказывает историю Джамала Малика, сироты, живущего в трущобах Мумбаи, который оказывается участником индийской версии конкурса "Кто хочет стать миллионером". Несмотря на то, что у него нет формального образования, Джамал умудряется правильно ответить на все вопросы, что заставляет полицию предположить жульничество!

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