П'ять комедійних серіалів з 2005 по 2015 рік змусять сміятися вголос

UAportal підготував список із п'яти найкращих комедійних серіалів з 2005 по 2015 рік. Вони обов'язково змусять сміятися вголос та допоможуть приємно провести час.

Бруклін 9-9

Рейтинг IMDB: 8.4

Жанр: Комедія, Кримінал

Країна: США; Тривалість: 22-23 хвилини на серію, 7 сезонів, 153 епізоди

Рік: 2013-2021

Продюсер: Майкл Шур, Ден Гур

Премія "Золотий глобус" за найкращий телевізійний серіал – музичний та комедійний (2014), премія "Еммі" за визначну головну роль у комедійному серіалі (2014).

Відео дня

Серіал "Бруклін 9-9" розповідає про подвиги детективів 99-ї дільниці поліції Нью-Йорка в Брукліні, Нью-Йорк, про те, як вони розкривають злочини та справляються зі своїм особистим життям.

Парк розваг

Рейтинг IMDB: 8.6

Жанр: Комедія

Країна: США; Тривалість: 22 хвилини на серію, 7 сезонів, 125 епізодів

Рік: 2009-2015

Продюсер: Грег Деніелс, Майкл Шур

Премія "Еммі" за видатний комедійний серіал (2011), премія "Золотий глобус" за найкращий телевізійний серіал – музичний та комедійний (2014).

Серіал "Парк розваг" розповідає про роботу та особисте життя співробітників департаменту парків у вигаданому місті Пауні, штат Індіана, на чолі з ентузіастом та оптимістом Леслі Ноуп.

Читайте також: Найкращі фантастичні фільми десятиліття

Американська Сімейка

Рейтинг IMDB: 8.4

Жанр: Комедія, Драма

Країна: США; Тривалість: 22 хвилини на серію, 11 сезонів, 250 серій

Рік: 2009-2020

Продюсер: Крістофер Ллойд, Стівен Левітан

Премія "Еммі" за визначний комедійний серіал (2010-2014), премія "Золотий глобус" за найкращий телевізійний серіал – мюзикл та комедію (2012-2013).

Серіал "Американська Сімейка" розповідає про життя великої родини Прітчеттів, включаючи патріарха Джея, його молодшу дружину Глорію, їхніх дітей від попередніх шлюбів, а також найближчих родичів.

Теорія великого вибуху

Рейтинг IMDB: 8.1

Жанр: Комедія

Країна: США; Тривалість: 22 хвилини на серію, 12 сезонів, 279 епізодів

Рік: 2007-2019

Продюсер: Чак Лорре, Білл Прейді

Премія "Еммі" за визначну головну роль у комедійному серіалі (2010, 2011, 2014), премія "Золотий глобус" за найкращий телевізійний серіал – мюзикл та комедію (2011) та інші.

Серіал "Теорія великого вибуху" розповідає про життя групи вчених, включаючи соціально незграбних, але геніальних фізиків Леонарда та Шелдона, їхніх друзів та романтичних партнерів.

Як я зустрів вашу маму

Рейтинг IMDB: 8.3

Жанр: Комедія, Романтика

Країна: США; Тривалість: 22 хвилини на серію, 9 сезонів, 208 епізодів

Рік: 2005-2014

Продюсер: Картер Бейс, Крейг ТомасНагороди

"Вибір народу" за улюблену комедію мережного телебачення (2012, 2013).

Серіал "Як я зустрів вашу маму" розповідає історію Теда Мосбі, який розповідає своїм дітям довгу та звивисту історію про те, як він зустрів їхню матір, з безліччю жартів та сміху по дорозі.

Нагадаємо, багато акторів і співаків вирішуються на пластичні операції, тому що часто для них це необхідність. Ми розповіли 7 знаменитих чоловіків, корегували свою зовнішність.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал !