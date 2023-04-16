Пять комедийных сериалов с 2005 по 2015 год заставят смеяться вслух
UAportal подготовил список из пяти лучших комедийных сериалов с 2005 по 2015 год. Они обязательно заставят смеяться вслух и помогут приятно провести время.
Бруклин 9-9
Рейтинг IMDB: 8.4
Жанр: Комедия, Криминал
Страна: США; Продолжительность: 22-23 минуты на серию, 7 сезонов, 153 эпизода
Год: 2013-2021
Продюсер: Майкл Шур, Дэн Гур
Премия "Золотой глобус" за лучший телевизионный сериал – музыкальный и комедийный (2014), премия "Эмми" за выдающуюся главную роль в комедийном сериале (2014).
Сериал "Бруклин 9-9" рассказывает о подвигах детективов 99-го участка полиции Нью-Йорка в Бруклине, Нью-Йорк, о том, как они раскрывают преступления и справляются со своей личной жизнью.
Парк развлечений
Рейтинг IMDB: 8.6
Жанр: Комедия
Страна: США; Продолжительность: 22 минуты на серию, 7 сезонов, 125 эпизодов
Год: 2009-2015
Продюсер: Грег Дэниелс, Майкл Шур
Премия "Эмми" за выдающийся комедийный сериал (2011), премия "Золотой глобус" за лучший телевизионный сериал – музыкальный и комедийный (2014).
Сериал "Парк развлечений" рассказывает о работе и личной жизни сотрудников департамента парков в вымышленном городе Пауни, штат Индиана, во главе с энтузиастом и оптимистом Лесли Ноуп.
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Американская Семейка
Рейтинг IMDB: 8.4
Жанр: Комедия, Драма
Страна: США; Продолжительность: 22 минуты на серию, 11 сезонов, 250 серий
Год: 2009-2020
Продюсер: Кристофер Ллойд, Стивен Левитан
Премия "Эмми" за выдающийся комедийный сериал (2010-2014), премия "Золотой глобус" за лучший телевизионный сериал – мюзикл и комедию (2012-2013).
Сериал "Американская Семейка" рассказывает о жизни большой семьи Притчеттов, включая патриарха Джея, его младшую жену Глорию, их детей от предыдущих браков, а также ближайших родственников.
Теория большого взрыва
Рейтинг IMDB: 8.1
Жанр: Комедия
Страна: США; Продолжительность: 22 минуты на серию, 12 сезонов, 279 эпизодов
Год: 2007-2019
Продюсер: Чак Лорре, Билл Прэйди
Премия "Эмми" за выдающуюся главную роль в комедийном сериале (2010, 2011, 2014), премия "Золотой глобус" за лучший телевизионный сериал – мюзикл и комедию (2011) и другие.
Сериал "Теория большого взрыва" рассказывает о жизни группы ученых, включая социально неуклюжих, но гениальных физиков Леонарда и Шелдона, их друзей и романтических партнеров.
Как я встретил вашу маму
Рейтинг IMDB: 8.3
Жанр: Комедия, Романтика
Страна: США; Продолжительность: 22 минуты на серию, 9 сезонов, 208 эпизодов
Год: 2005-2014
Продюсер: Картер Бэйс, Крэйг ТомасНаграды
"Выбор народа" за любимую комедию сетевого телевидения (2012, 2013).
Сериал "Как я встретил вашу маму" рассказывает историю Теда Мосби, который рассказывает своим детям долгую и извилистую историю о том, как он встретил их мать, с множеством шуток и смеха по пути.
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