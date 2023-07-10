П'ять найкращих анімаційних фільмів: проведіть час весело

Анімаційні фільми завжди любили сім'ї. UAportal підготував список із п'яти кращих анімаційних фільмів, які ідеально підходять для сімейних кіновечорів.

Грінч

Рейтинг IMDB: 6.3

Жанр: Мультфільм, Комедія, Фентезі

Країна: США

Тривалість: 1год 26хв

Рік: 2018

Продюсер: Скотт Мосьє, Ярроу Чейні

"Грінч" – це переказ класичної історії доктора Сьюза про буркотливу зелену істоту, яка ненавидить Різдво. Грінч вирішив зіпсувати Різдво жителям Уовілля, але його планам завадила дівчинка на ім'я Сінді Лу Хто. Грінч дізнається справжнє значення Різдва та в результаті допомагає врятувати свято.

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Смолфут

Рейтинг IMDB: 6.6

Жанр: Мультфільм, Пригоди, Комедія

Країна: США

Тривалість: 1год 36хв

Рік: 2018

Продюсер: Карей Кіркпатрік, Джейсон Рейсіг

Фільм "Смолфут" розповідає про молодого йєті на ім'я Міго, який виявляє людину, також відому як "Смолфут", і намагається переконати своїх побратимів йєті в тому, що люди дійсно існують. По дорозі він дізнається про різнобічність та силу дружніх відносин.

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Монстри на канікулах 3: Море кличе

Рейтинг IMDB: 6.3

Жанр: Мультфільм, Комедія, Сімейний

Країна: США

Тривалість: 1год 37хв

Рік: 2018

Продюсер: Дженні Тартаковський, Мішель Мердокка

"Монстри на канікулах 3: Море кличе" – третина популярної франшизи "Монстри на канікулах". Дракула та його сім'я вирушають у круїз, де він закохується в капітана корабля, Еріку. Однак незабаром він дізнається, що насправді вона нащадок його заклятого ворога Ван Хельсінга.

Молоді титани, вперед!

Рейтинг IMDB: 6.8

Жанр: Мультфільм, бойовик, комедія

Країна: США

Тривалість: 1год 24хв

Рік: 2018

Продюсер: Аарон Хорват, Пітер Ріда Майкл

"Юні титани, вперед!" розповідає про підлітків-титанів, які намагаються стати знаменитими супергероями, як їхні кумири. Однак незабаром вони виявляють, що їм потрібен заклятий ворог, щоб їх сприймали всерйоз. Вони націлюються на Слейда, небезпечного лиходія, але їхній план зривається.

ЛЕГО фільм-2

Рейтинг IMDB: 6.6

Жанр: Мультфільм, бойовик, пригоди

Країна: США

Тривалість: 1год 47хв

Рік: 2019

Продюсер: Філ Лорд, Крістофер Міллер

Дія фільму "ЛЕГО фільм-2" розгортається через п'ять років після подій першого фільму. Жителі Брікбурга зіткнулися з новою загрозою з космосу, і Еммет та його друзі мають врятувати світ. По дорозі вони зустрічають нових персонажів та відвідують нові світи.

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