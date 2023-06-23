Пять насыщенных экшен фильмов: подборка, которую нельзя пропустить

Фильмы в жанре экшн – это захватывающий стиль, который предлагает зрителям испытать адреналин. UAportal составил список из пяти фильмов в жанре экшн, которые обязательно будут держать зрителя в напряжении.

Черная пантера

Рейтинг IMDB: 7.3

Жанр: Экшн, Приключения, Научно-фантастический

Страна: США

Продолжительность: 2ч 14мин

Год: 2018

Продюсер: Кевин Фейдж

Т'Чалла, недавно коронованный король Ваканды, должен защитить свою страну и свой народ, в то же время занимаясь внутренней борьбой за власть. С помощью своих союзников, включая сестру Шури и бывшую возлюбленную Накию, Т'Чалла должен бороться за сохранение трона и спасение своего народа.

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Миссия невыполнима: Последствия

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Экшн, Приключения, Триллер

Страна: США

Продолжительность: 2ч 27мин

Год: 2018

Продюсер: Том Круз, Джей Джей Абрамс

Итану Ханту и его команде поручено достать украденный плутоний, пока он не попал в чужие руки. Когда миссия идет не по плану, они должны наперегонки со временем предотвратить глобальную катастрофу, преследуемые агентом ЦРУ, который может преследовать их интересы.

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Мстители: Война бесконечности

Рейтинг IMDB: 8.4

Жанр: Экшн, Приключения, Научная фантастика

Страна: США

Продолжительность: 2ч 29мин

Год: 2018

Продюсер: Кевин Фейдж

Мстители и их союзники должны объединиться, чтобы помешать злодею Таносу заполучить шесть Камней Бесконечности и использовать их для уничтожения половины всего живого во Вселенной. Когда судьба мира висит на волоске, Мстители должны пойти на жертвы и риск, чтобы спасти будущее.

Дэдпул 2

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Экшн, Приключения, Комедия

Страна: США

Продолжительность: 1ч 59мин

Год: 2018

Продюсер: Саймон Кинберг, Райан Рейнольдс

Дэдпул, остроумный наемник с целительным ферментом, создает команду мутантов, известную как X-Force, чтобы остановить перемещающегося во времени злодея Кейбла от убийства молодого мутанта, обладающего способностью вызывать огонь.

Джон Уик 3

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: Экшн, Криминал, Триллер

Страна: США

Продолжительность: 2ч 10мин

Год: 2019

Продюсер: Бэзил Иванык

Джон Уик находится в бегах после того, как его отлучили от дел в Тайном комитете. За его голову назначена награда, и ему приходится пробиваться из Нью-Йорка и искать помощи у старого друга, чтобы очистить свое имя и выжить.

Напомним, ранее UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2006 по 2010 год.

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