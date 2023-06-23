П'ять насичених екшен фільмів: добірка, яку не можна пропустити

Фільми у жанрі екшн – це захоплюючий стиль, який пропонує глядачам випробувати адреналін. UAportal склав список із п'яти фільмів у жанрі екшн, які обов'язково триматимуть глядача у напрузі.

Чорна Пантера

Рейтинг IMDB: 7.3

Жанр: Екшн, Пригоди, Науково-фантастичний

Країна: США

Тривалість: 2год 14хв

Рік: 2018

Продюсер: Кевін Фейдж

Т'Чалла, нещодавно коронований король Ваканди, має захистити свою країну та свій народ, водночас займаючись внутрішньою боротьбою за владу. За допомогою своїх союзників, включаючи сестру Шурі та колишню кохану Накію, Т'Чалла має боротися за збереження трону та порятунок свого народу.

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Місія нездійсненна: Наслідки

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Екшн, Пригоди, Трилер

Країна: США

Тривалість: 2год 27хв

Рік: 2018

Продюсер: Том Круз, Джей Джей Абрамс

Ітану Ханту та його команді доручено дістати вкрадений плутоній, доки він не потрапив у чужі руки. Коли місія йде не за планом, вони повинні наввипередки згодом запобігти глобальній катастрофі, яку переслідує агент ЦРУ, який може переслідувати їхні інтереси.

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Месники: Війна нескінченності

Рейтинг IMDB: 8.4

Жанр: Екшн, Пригоди, Наукова фантастика

Країна: США

Тривалість: 2год 29хв

Рік: 2018

Продюсер: Кевін Фейдж

Месники та їх союзники повинні об'єднатися, щоб завадити лиходію Таносу отримати шість Камінь Безкінечності і використати їх для знищення половини всього живого у Всесвіті. Коли доля світу висить на волосині, месники повинні піти на жертви та ризик, щоб врятувати майбутнє.

Дедпул 2

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Екшн, Пригоди, Комедія

Країна: США

Тривалість: 1год 59хв

Рік: 2018

Продюсер: Саймон Кінберг, Райан Рейнольдс

Дедпул, дотепний найманець з лікувальним ферментом, створює команду мутантів, відому як X-Force, щоб зупинити зловмисника Кейбла, що переміщається в часі, від вбивства молодого мутанта, що володіє здатністю викликати вогонь.

Джон Вік 3

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: Екшн, Кримінал, Трилер

Країна: США

Тривалість: 2год 10хв

Рік: 2019

Продюсер: Безіл Іваник

Джон Вік перебуває на втіках після того, як його відлучили від справ у Таємному комітеті. За його голову призначено нагороду, і йому доводиться пробиватися з Нью-Йорка та шукати допомоги у старого друга, щоб очистити своє ім'я та вижити.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував список п'яти найкращих комедійних фільмів, випущених у період з 2006 по 2010 рік.

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