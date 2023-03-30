Пять лучших комедийных фильмов 2000-х годов: приготовьтесь смеяться

2000-е годы – это десятилетие, которое ознаменовалось бурным ростом количества и разнообразия выпускаемых фильмов. UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2006 по 2010 год. Они заставят зрителей смеяться вслух!

Борат

IMDB Рейтинг 7.4/10

Жанр: Комедия

Страна: США; Продолжительность: 1 час 23 минуты; Год выпуска: 2006

Продюсер: Саша Барон Коэн

Борат – это комедийный фильм с Сашей Бароном Коэном в главной роли, который путешествует по Америке, беря интервью у людей со своим уникальным юмором, который часто переходит границы, но всегда оставляет зрителей истерически смеющимися! За свою оригинальность и остроумие этот фильм получил множество наград, включая "Лучший адаптированный сценарий" на 79-й церемонии вручения премии "Оскар" в 2007 году!

Видео дня

Типа крутые легавые

IMDB рейтинг 7 .9 / 10

Жанр: Боевик, комедия

Страна: Великобритания; Продолжительность 2 ч; Год: 2007

Продюсер: Эдгар Райт

"Типа крутые легавые" рассказывает историю Николаса Энджела, чрезмерно усердного лондонского полицейского, переведенного в сельскую Англию, где он объединяется с неуклюжим напарником Дэнни Баттерманом. Вместе они раскрывают зловещий заговор, в котором фигурируют самые жестокие убийства!

Джуно

IMDB рейтинг 8 /10

Жанр: Драма, комедия

Страна: США; Продолжительность 1 ч 37 мин; Год выпуска 2007

Продюсер: Джейсон Рейтман

"Джуно" рассказывает историю шестнадцатилетней Джуно Макгафф, которая обнаруживает, что беременна после незащищенного секса со своим парнем Поли Бликером. По мере того, как она преодолевает беременность и сталкивается с реакцией своих родителей, она получает ценные уроки о взрослении!

Читайте также: Лучшие фантастические фильмы десятилетия

Немножко беременна

IMDB рейтинг 6 .9 /10

Жанр: Романтическая комедия

Страна США; Продолжительность 2 ч 3 мин; Год выпуска 2007

Продюсер Джадд Апатоу

В фильме "Немножко беременна" снялись Сет Роген и Кэтрин Хейгл в ролях Бена Стоуна и Элисон Скотт, которые встретились при необычных обстоятельствах и в итоге забеременели после того, как провели ночь вместе, несмотря на то, что до этого были совершенно незнакомы!!!

Солдаты неудачи

IMDB рейтинг 7./10

Жанр: Боевик, комедия

Страна США; Продолжительность 2 ч; Год выпуска 2008

Продюсер Бен Стиллер

"Солдаты неудачи" следует за пятью актерами, которые снимают военный фильм, когда все идет не так, и в итоге их преследуют настоящие наркоторговцы !!! В главных ролях: Бен Стиллер, Джек Блэк, Роберт Дауни-младший, Том Круз, Мэтью МакКонахи и другие.

Напомним, многие актеры и певцы решаются на пластические операции, потому что часто для них это необходимость. Мы рассказали 7 знаменитых мужчин, корректировавших свою внешность.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !