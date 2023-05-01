П'ять найкращих фільмів про вторгнення інопланетян: сюжет тримає у напрузі

Фільми здатні переносити глядача в інші світи, чи то фантастичні, чи до жахів схожі на наш власний. UAportal підготував статтю, в якій досліджується жанр фільмів про інопланетне вторгнення, виділивши п'ять найкращих фільмів, випущених у період з 2010 по 2015 рік.

Скайлайн

Рейтинг IMDB: 4.4/10

Жанр: Інопланетне вторгнення

Країна: США

Тривалість: 97 хвилин

Рік: 2010

Продюсер: Колін Страус, Грег Страус

Сюжет фільму "Скайлайн" розповідає про групу людей, які опиняються у центрі інопланетного вторгнення до Лос-Анджелеса. Незабаром вони виявляють, що прибульці викрадають людей, щоб використовувати їх як джерело їжі. У міру того, як ті, хто вижив, намагаються знайти спосіб врятуватися, вони дізнаються, що план прибульців набагато масштабніший, ніж вони могли собі уявити.

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Чужі на районі

Рейтинг IMDB: 6.6/10

Жанр: Інопланетне вторгнення

Країна: Велика Британія

Тривалість: 88 хвилин

Рік: 2011

Продюсер: Ніра Парк, Джеймс Вілсон

"Чужі на районі" – британська науково-фантастична комедія жахів, що розповідає про групу підлітків, які захищають свій муніципальний район у Південному Лондоні від інопланетного вторгнення.

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Морський бій

Рейтинг IMDB: 5.8/1

Жанр: Інопланетне вторгнення

Країна: США

Тривалість: 131 хвилина

Рік: 2012

Продюсер: Браян Голднер, Скотт Стубер

"Морський бій" – науково-фантастичний бойовик, заснований на однойменній настільній грі. У фільмі розповідається про військово-морський флот, який захищає Землю від інопланетного вторгнення.

Елізіум

Рейтинг IMDB: 6.6/10

Жанр: Інопланетне вторгнення

Країна: США

Тривалість: 109 хвилин

Рік: 2013

Продюсер: Білл Блок, Нілл Бломкамп

"Елізіум" – науково-фантастичний бойовик, дія якого відбувається в антиутопічному майбутньому, де багаті люди живуть на космічній станції "Елізіум", а решта людства – на зруйнованій Землі. У центрі сюжету – людина на ім'я Макс, яка виконує місію щодо встановлення рівності між двома світами.

Грань майбутнього

Рейтинг IMDB: 7.9/10

Жанр: Інопланетне вторгнення

Країна: США

Тривалість: 113 хвилин

Рік: 2014

Продюсер: Ервін Стофф, Том Лассаллі

"Грань майбутнього" – науково-фантастичний бойовик про солдата Вільяма Кейджа, який потрапив у петлю часу під час війни з інопланетною расою.

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