Пять лучших фильмов о вторжении инопланетян: сюжет держит в напряжении

Фильмы способны переносить зрителя в другие миры, будь то фантастические или до жути похожие на наш собственный. UAportal подготовил статью, в которой исследуется жанр фильмов об инопланетном вторжении, выделив пять лучших фильмов, выпущенных в период с 2010 по 2015 год.

Скайлайн

Рейтинг IMDB: 4.4/10

Жанр: Инопланетное вторжение

Страна: США

Продолжительность: 97 минут

Год: 2010

Продюсер: Колин Страус, Грег Страус

Сюжет фильма "Скайлайн" рассказывает о группе людей, которые оказываются в центре инопланетного вторжения в Лос-Анджелес. Вскоре они обнаруживают, что пришельцы похищают людей, чтобы использовать их в качестве источника пищи. По мере того как выжившие пытаются найти способ спастись, они узнают, что план пришельцев намного масштабнее, чем они могли себе представить.

Видео дня

Чужие на районе

Рейтинг IMDB: 6.6/10

Жанр: Инопланетное вторжение

Страна: Великобритания

Продолжительность: 88 минут

Год: 2011

Продюсер: Нира Парк, Джеймс Уилсон

"Чужие на районе" – британская научно-фантастическая комедия ужасов, повествующая о группе подростков, защищающих свой муниципальный район в Южном Лондоне от инопланетного вторжения.

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Морской бой

Рейтинг IMDB: 5.8/1

Жанр: Инопланетное вторжение

Страна: США

Продолжительность: 131 минута

Год: 2012

Продюсер: Брайан Голднер, Скотт Стубер

"Морской бой" – научно-фантастический боевик, основанный на одноименной настольной игре. В фильме рассказывается о военно-морском флоте, который защищает Землю от инопланетного вторжения.

Элизиум

Рейтинг IMDB: 6.6/10

Жанр: Инопланетное вторжение

Страна: США

Продолжительность: 109 минут

Год: 2013

Продюсер: Билл Блок, Нилл Бломкамп

"Элизиум" – научно-фантастический боевик, действие которого происходит в антиутопическом будущем, где богатые люди живут на космической станции "Элизиум", а остальное человечество – на разрушенной Земле. В центре сюжета – человек по имени Макс, который выполняет миссию по установлению равенства между двумя мирами.

Грань будущего

Рейтинг IMDB: 7.9/10

Жанр: Инопланетное вторжение

Страна: США

Продолжительность: 113 минут

Год: 2014

Продюсер: Эрвин Стофф, Том Лассалли

"Грань будущего" – научно-фантастический боевик о солдате Уильяме Кейдже, попавшем в петлю времени во время войны с инопланетной расой.

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