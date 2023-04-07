П'ять найкращих фільмів жахів: страшно буде всім

UAportal підготував список із п'яти найкращих фільмів жахів, які були високо оцінені як критиками, так і глядачами. Ці фільми обов'язково триматимуть у напрузі.

Реінкарнація

IMDB Рейтинг 7/10

Жанр: Жахи

Країна: США; Тривалість: 2год 7хв; Рік: 2018

Продюсер: Ларс Кнудсен

Сюжет обертається навколо Енні Грем, у якої починаються видіння після раптової смерті її матері за загадкових обставин. Це веде Енні в подорож, сповнена несподіваних поворотів, що розкривають секрети про минуле її сім'ї, про яку вона навіть не підозрювала.

Відео дня

Тихе місце

IMDB рейтинг 8/10

Жанр: Жахи

Країна: США; Тривалість: 1 год 30 хв; Рік: 2018

Продюсер: Платінум Дюнз

Історія розгортається навколо сім'ї Еббот, яка живе в ізольованому фермерському будинку і намагається вижити проти полювання істот, які використовують лише звук. Щоб залишитися живими, потрібно мовчати за всяку ціну, інакше є ризик стати наступною жертвою.

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Відьма

IMDB рейтинг 6 / 10

Жанр: Жахи

Країна: США; Тривалість: 1 год 32 хв; Рік зробити: 2015

Продюсер: Роберт Еггерс

Історія слідує за сім'єю, яка живе в 1630-х роках у Новій Англії, яка намагається вижити проти сил за межами їхнього розуміння. Коли дочка Томасін зникає за загадкових обставин, це призводить їх до темного шляху, повного таємниць і забобонів.

Закляття

IMDB рейтинг 7/10

Жанр: Жахи

Країна: США; Тривалість: 1год 51хв; Рік 2013

Продюсер: Джеймс Уан

Історія присвячена дослідникам паранормальних явищ Еду Лоррейн Уоррен, які досліджують будинок із привидами у Род-Айленді. Це призводить їх до розкриття темної таємниці, пов'язаної з відьмою на ім'я Вірсавія Шерман

Воно

IMDB Рейтинг 7/10

Жанр: Жахи, фентезі

Країна: США; Тривалість: 2гдо 15хв; Рік зробити: 2017

Продюсер: Енді Мускетті

За сюжетом Клуб невдах під проводом Білла Денброу (Джеден Ліберхер) намагається зупинити злісну сутність Пеннівайза, яка харчується страхом дітей кожні 27 років, щоб урятувати місто від руйнування. По дорозі вони мають протистояти своїм особистим демонам, долаючи суперечності між собою, щоб досягти кінцевої мети – перемогти монстра раз і назавжди.

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