Пять лучших фильмов ужасов: страшно будет всем

UAportal подготовил список из пяти лучших фильмов ужасов, которые были высоко оценены как критиками, так и зрителями. Эти фильмы обязательно будут держать в напряжении.

Реинкарнация

IMDB Рейтинг 7/10

Жанр: Ужасы

Страна: США; Продолжительность: 2ч 7мин; Год: 2018

Продюсер: Ларс Кнудсен

Сюжет вращается вокруг Энни Грэм, у которой начинаются видения после внезапной смерти ее матери при загадочных обстоятельствах. Это ведет Энни в путешествие, полное неожиданных поворотов, раскрывающих секреты о прошлом ее семьи, о котором она даже не подозревала.

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Тихое место

IMDB рейтинг 8/10

Жанр: Ужасы

Страна: США; Продолжительность: 1ч 30 мин; Год: 2018

Продюсер: Платинум Дюнз

История разворачивается вокруг семьи Эббот, живущей в изолированном фермерском доме и пытающейся выжить против охоты существ, которые используют только звук. Чтобы остаться в живых, нужно молчать любой ценой, иначе есть риск стать следующей жертвой.

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Ведьма

IMDB рейтинг 6 / 10

Жанр: Ужасы

Страна: США; Продолжительность: 1 ч 32 мин; Год выпуска: 2015

Продюсер: Роберт Эггерс

История следует за семьей, живущей в 1630-х годах в Новой Англии, пытающейся выжить против сил за пределами их понимания. Когда дочь Томасин исчезает при загадочных обстоятельствах, это приводит их на темный путь, полный тайн и суеверий.

Заклятие

IMDB рейтинг 7/10

Жанр: Ужасы

Страна: США; Продолжительность: 1ч 51мин; Год 2013

Продюсер: Джеймс Уан

История посвящена исследователям паранормальных явлений Эду Лоррейн Уоррен, которые исследуют дом с привидениями в Род-Айленде. Это приводит их к раскрытию темной тайны, связанной с ведьмой по имени Вирсавия Шерман

Оно

IMDB Рейтинг 7/10

Жанр: Ужасы, фэнтези

Страна: США; Продолжительность: 2ч 15мин; Год выпуска: 2017

Продюсер: Энди Мускетти

По сюжету Клуб неудачников под предводительством Билла Денброу (Джеден Либерхер) пытается остановить злобную сущность Пеннивайза, питающуюся страхом детей каждые 27 лет, чтобы спасти город от разрушения. По пути они должны противостоять своим личным демонам, преодолевая разногласия между собой, чтобы достичь конечной цели – победить монстра раз и навсегда.

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