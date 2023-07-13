П'ять найкращих комедій останніх років: приготуйтеся сміятися до болю в щоках

Сміх – це універсальна мова, яка об'єднує людей. UAportal підібрав добірку з п'яти найкращих комедійних фільмів, що вийшли на екрани в період з 2018 по 2021 рік.

"Готель "Гранд Будапешт"

Рейтинг IMDB: 8.1/10

Жанр Комедія, Драма

Країна США

Тривалість: 99 хв

Рік : 2014

Виробництво: Fox Searchlight Pictures

Сюжет фільму розгортається у химерній вигаданій європейській країні – Зубрівці. У центрі сюжету – харизматичний та ексцентричний Гюстав Г., легендарний консьєрж готелю "Гранд Будапешт", якого зіграв Рейф Файнз. Коли головний герой вплутується в таємницю вбивства, пов'язану з цінною картиною епохи Відродження, він об'єднується зі своїм вірним учнем, Зеро Мустафою, якого зіграв Тоні Револорі. Разом вони вирушають у подорож, сповнену дивакуватих персонажів, веселих пригод і несподіваних поворотів. Фірмовий візуальний стиль режисера Веса Андерсона та неординарний гумор, роблять цю комедію справжньою перлиною, яка не залишить вас байдужими і змусить усміхатися.

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"Освіта"

Рейтинг IMDB: 7.2/10

Жанр Комедія

Країна США

Тривалість 102 хв

Рік : 2019

Виробництво: Annapurna Pictures

Моллі та Емі, дві найкращі подруги, які досягли значних успіхів у навчанні, напередодні випускного, вирішивши відірватися по повній перед вступом до коледжу. Для цього вони вирушають на найгарячішу вечірку в місті. Однак їхня добре спланована пригода йде не за планом, що призводить до кумедних зустрічей, обурливих ситуацій та уроків дружби й самопізнання. Ця комедія про дорослішання, що оспівує дружбу.

"Кролик Джоджо"

Рейтинг IMDB: 7.9/10

Жанр Комедія, Драма, Військовий

Країна США

Тривалість 108 хв

Рік : 2019

Виробництво: Fox Searchlight Pictures

Це унікальне поєднання комедії та драми, дія якої розгортається під час Другої світової війни. Фільм розповідає про "Джоджо" Бецлера, десятирічного німецького хлопчика, якого грає Роман Гріффін Девіс. Джоджо має уявного друга – Адольфа Гітлера. Чи зміняться переконання головного героя, коли він знайде на горищі свого будинку єврейську дівчинку Ельзу, яка переховується? Режисер Тайка Вайтіті представляє гостре й сатиричне зображеня ненависті, упереджень і сили емпатії, що в гумористичній манері розкриває основну лінію.

"Кохання – хвороба"

Рейтинг IMDB: 7.5/10

Жанр: Комедія, Драма, Романтика

Країна: США

Тривалість 120 хв

Рік: 2017

Виробництво: Amazon Studios

Це зворушлива й гумористична історія кохання, що заснована на реальних подіях з життя коміка Кумайла Нанджіані. Горднер Кумайл, який грає самого себе, закохується в Емілі, але їхні стосунки зіштовхуються з культурними та сімейними перешкодами. Коли кохана серйозно хворіє й потрапляє в медикаментозну кому, Кумайл змушений жонглювати між власними бажаннями, очікуваннями традиційної пакистанської сім'ї та проблемами, що пов'язані з системою охорони здоров'я. У цій проникливій комедії режисера Майкла Шоуолтера розкривається тема кохання, ідентичності та важливості залишатися вірним собі.

"Полювання на дикунів"

Рейтинг IMDB: 7.9/10

Жанр: Пригоди, комедія, драма

Країна: Нова Зеландія

Тривалість: 101 хв

Рік: 2016

Виробництво: Defender Films

Коли бунтівна прийомна дитина Рікі потрапляє в новий будинок до люблячої пари Белли й Гека, їхні життя несподівано змінюються. Після низки подій, Рікі та Гек змушені втікати від влади, що спричиняє полювання на них по всій країні. Це пригодницька комедія, з незабутніми персонажами та щирою історією про сім'ю, прийняття та красу неприборканої дикої природи.

Раніше, UaPortal порекомендував топ п'ять найкращих комедійних серіалів.

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