Пять лучших комедий последних лет: приготовьтесь смеяться до боли в щеках

Смех – это универсальный язык, объединяющий людей. UAportal подобрал подборку из пяти лучших комедийных фильмов, вышедших на экраны в период с 2018 по 2021 год.

"Отель "Гранд Будапешт"

Рейтинг: IMDB: 8.1/10

Жанр: Комедия, Драма

Страна: США

Продолжительность: 99 мин

Год: 2014

Производство: Fox Searchlight Pictures

Сюжет фильма разворачивается в вычурной европейской стране – Зубровке. В центре сюжета – харизматичный и эксцентричный Гюстав Г., легендарный консьерж гостиницы "Гранд Будапешт", которую сыграл Рейф Файнз. Когда главный герой ввязывается в тайну убийства, связанную с ценной картиной эпохи Возрождения, он объединяется со своим верным учеником Зеро Мустафой, которого сыграл Тони Револори. Вместе они отправляются в путешествие, полное странных персонажей, веселых приключений и неожиданных поворотов. Фирменный визуальный стиль режиссера Веса Андерсона и неординарный юмор делают эту комедию настоящей жемчужиной, которая не оставит вас равнодушными и заставит улыбаться.

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"Книжный магазин"

Рейтинг IMDB: 7.2/10

Жанр: Комедия

Страна: США

Продолжительность: 102 мин

Год: 2019

Производство: Annapurna Pictures

Молли и Эми, две лучшие подруги, которые добились значительных успехов в обучении, накануне выпускного, решив оторваться по полной перед поступлением в колледж. Для этого они отправляются на самую горячую вечеринку в городе. Однако их хорошо спланированное происшествие идет не по плану, что приводит к забавным встречам, возмутительным ситуациям и урокам дружбы и самопознания. Эта комедия о взрослении, воспевающем дружбу.

"Кролик Джоджо"

Рейтинг IMDB: 7.9/10

Жанр: Комедия, Драма, Военный

Страна: США

Продолжительность: 108 мин

Год: 2019

Производство: Fox Searchlight Pictures

Это уникальное сочетание комедии и драмы, действие которой разворачивается в годы Второй мировой войны. Фильм рассказывает о "Джоджо" Бецлера, десятилетнем немецком мальчике, которого играет Роман Гриффин Дэвис. Джоджо имеет мнимого друга – Адольфа Гитлера. Изменятся ли убеждения главного героя, когда он найдет на чердаке своего дома скрывающуюся еврейскую девочку Эльзу? Режиссер Тайка Вайтети представляет острое и сатирическое изображение ненависти, предубеждений и силы эмпатии, что в юмористической манере раскрывает основную линию.

"Большой больной"

Рейтинг IMDB: 7.5/10

Жанр: Комедия, Драма, Романтика

Страна: США

Продолжительность: 120 мин

Год: 2017

Производство: Amazon Studios

Это трогательная и юмористическая история любви, основанная на реальных событиях из жизни комика Кумайла Нанджиани. Играющий самого себя Горднер Кумайл влюбляется в Эмили, но их отношения сталкиваются с культурными и семейными препятствиями. Когда возлюбленная серьезно болеет и попадает в медикаментозную кому, Кумайл вынужден жонглировать между собственными желаниями, ожиданиями традиционной пакистанской семьи и проблемами, связанными с системой здравоохранения. В этой проницательной комедии режиссера Майкла Шоуолтера раскрывается тема любви, идентичности и важности оставаться верным себе.

"Охота на одичавших"

Рейтинг IMDB: 7.9/10

Жанр: Приключения, комедия, драма

Страна: Новая Зеландия

Продолжительность: 101 мин

Год: 2016

Производство: Defender Films

Когда мятежный приемный ребенок Рики попадает в новый дом любящей пары Беллы и Гека, их жизни неожиданно меняются. После ряда событий, Рики и Гек вынуждены бежать от власти, что ведет к охоте на них по всей стране. Это приключенческая комедия, с незабываемыми персонажами и искренней историей о семье, принятии и красоте необузданной дикой природы.

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