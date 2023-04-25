П'ять найкращих романтичних фільмів зроблять вечір прекрасним
Для вечора побачень дуже важливо мати ідеальний романтичний фільм, який задасть правильний настрій. UAportal підготував список із п'яти найкращих романтичних фільмів, випущених у 2016-2021 роках, які ідеально підходять для романтичного вечора.
Зірка народилася
Рейтинг IMDB: 7.7
Жанр: Драма, Музика, Романтика
Країна: США
Тривалість: 2год 16хв
Рік: 2018
Продюсер: Бредлі Купер
Фільм "Зірка народилася" переміг у номінації "Краща оригінальна пісня" і був номінований на премії "Оскар" 2019 року за кращу картину, кращого актора та кращу актрису.
"Зірка народилася" – це історія про музику, що відбувся, який закохується в початківцю виконавицю, і їх спільну подорож музичною індустрією.
Шалено багаті азіати
Рейтинг IMDB: 7.3
Жанр: Комедія, Романтика
Країна: США
Тривалість: 2год
Рік: 2018
Продюсер: Джон М. Чу
Фільм "Безумно багаті азіати" отримав премію Critics' Choice Awards 2019 у номінації "Краща комедія".
У фільмі "Безумно багаті азіати" розповідається історія мешканки Нью-Йорка, яка вирушає до Сінгапуру на весілля до свого хлопця, але дізнається, що він із надзвичайно багатої родини.
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Всім хлопцям: З любов'ю
Рейтинг IMDB: 7.1
Жанр: Комедія, Драма, Романтика
Країна: США
Тривалість: 1год 39хв
Рік: 2018
Продюсер: Метт Каплан
Фільм "Всім хлопцям: З любов'ю" отримав премію "Найкраща комедія" на 2019 MTV Movie & TV Awards.
Фільм розповідає про старшокласницю, чиї таємні любовні листи були розкриті, і про те, як вона справляється із наслідками.
Форма води
Рейтинг IMDB: 7.3
Жанр: Пригоди, Драма, Фентезі
Країна: США
Тривалість: 2год 3хв
Рік: 2017
Продюсер: Гільєрмо дель Торо
Фільм "Форма води" отримав нагороди за найкращу картину, найкращу режисуру, найкращий дизайн та найкращу оригінальну партитуру на церемонії вручення премії "Оскар" у 2018 році
"Форма води" – це фантастична драма, в якій досліджуються стосунки між німою жінкою та людиноподібною істотою-амфібією.
Ла-Ла Ленд
Рейтинг IMDB: 8.0
Жанр: Комедія, Драма, Музика
Країна: США
Тривалість: 2год 8хв
Рік: 2016
Продюсер: Фред Бергер
Фільм "Ла-Ла Ленд" отримав нагороди за найкращу режисуру, найкращу жіночу роль, найкращу операторську роботу, найкращу оригінальну партитуру, найкращу оригінальну пісню та найкраще оформлення на церемонії вручення премії "Оскар" у 2017 році.
У фільмі "Ла-Ла Ленд" розповідається історія двох художників, які закохалися один в одного, переслідуючи свої мрії у Лос-Анджелесі.
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