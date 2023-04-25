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П'ять найкращих романтичних фільмів зроблять вечір прекрасним

Марина Грамович

П'ять найкращих романтичних фільмів зроблять вечір прекрасним

Для вечора побачень дуже важливо мати ідеальний романтичний фільм, який задасть правильний настрій. UAportal підготував список із п'яти найкращих романтичних фільмів, випущених у 2016-2021 роках, які ідеально підходять для романтичного вечора.

Зірка народилася

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Драма, Музика, Романтика

Країна: США

Тривалість: 2год 16хв

Рік: 2018

Продюсер: Бредлі Купер

Фільм "Зірка народилася" переміг у номінації "Краща оригінальна пісня" і був номінований на премії "Оскар" 2019 року за кращу картину, кращого актора та кращу актрису.

"Зірка народилася" – це історія про музику, що відбувся, який закохується в початківцю виконавицю, і їх спільну подорож музичною індустрією.

Шалено багаті азіати

Рейтинг IMDB: 7.3

Жанр: Комедія, Романтика

Країна: США

Тривалість: 2год

Рік: 2018

Продюсер: Джон М. Чу

Фільм "Безумно багаті азіати" отримав премію Critics' Choice Awards 2019 у номінації "Краща комедія".

У фільмі "Безумно багаті азіати" розповідається історія мешканки Нью-Йорка, яка вирушає до Сінгапуру на весілля до свого хлопця, але дізнається, що він із надзвичайно багатої родини.

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Всім хлопцям: З любов'ю

Рейтинг IMDB: 7.1

Жанр: Комедія, Драма, Романтика

Країна: США

Тривалість: 1год 39хв

Рік: 2018

Продюсер: Метт Каплан

Фільм "Всім хлопцям: З любов'ю" отримав премію "Найкраща комедія" на 2019 MTV Movie & TV Awards.

Фільм розповідає про старшокласницю, чиї таємні любовні листи були розкриті, і про те, як вона справляється із наслідками.

Форма води

Рейтинг IMDB: 7.3

Жанр: Пригоди, Драма, Фентезі

Країна: США

Тривалість: 2год 3хв

Рік: 2017

Продюсер: Гільєрмо дель Торо

Фільм "Форма води" отримав нагороди за найкращу картину, найкращу режисуру, найкращий дизайн та найкращу оригінальну партитуру на церемонії вручення премії "Оскар" у 2018 році

"Форма води" – це фантастична драма, в якій досліджуються стосунки між німою жінкою та людиноподібною істотою-амфібією.

Ла-Ла Ленд

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Комедія, Драма, Музика

Країна: США

Тривалість: 2год 8хв

Рік: 2016

Продюсер: Фред Бергер

Фільм "Ла-Ла Ленд" отримав нагороди за найкращу режисуру, найкращу жіночу роль, найкращу операторську роботу, найкращу оригінальну партитуру, найкращу оригінальну пісню та найкраще оформлення на церемонії вручення премії "Оскар" у 2017 році.

У фільмі "Ла-Ла Ленд" розповідається історія двох художників, які закохалися один в одного, переслідуючи свої мрії у Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував статтю про сходження Роберта Джона Дауні-молодшого у шоу-бізнесі.

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