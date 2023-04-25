Пять лучших романтических фильмов сделают вечер прекрасным
Для вечера свиданий очень важно иметь идеальный романтический фильм, который задаст правильное настроение. UAportal подготовил список из пяти лучших романтических фильмов, выпущенных в 2016-2021 годах, которые идеально подходят для романтического вечера.
Звезда родилась
Рейтинг IMDB: 7.7
Жанр: Драма, Музыка, Романтика
Страна: США
Продолжительность: 2ч 16мин
Год: 2018
Продюсер: Брэдли Купер
Фильм "Звезда родилась" победил в номинации "Лучшая оригинальная песня" и был номинирован на премии "Оскар" 2019 года за лучшую картину, лучшего актера и лучшую актрису.
"Звезда родилась" – это история о состоявшемся музыканте, который влюбляется в начинающую исполнительницу, и их совместном путешествии по музыкальной индустрии.
Безумно богатые азиаты
Рейтинг IMDB: 7.3
Жанр: Комедия, Романтика
Страна: США
Продолжительность: 2ч
Год: 2018
Продюсер: Джон М. Чу
Фильм "Безумно богатые азиаты" получил премию Critics' Choice Awards 2019 в номинации "Лучшая комедия".
В фильме "Безумно богатые азиаты" рассказывается история жительницы Нью-Йорка, которая отправляется в Сингапур на свадьбу к своему парню, но узнает, что он из чрезвычайно богатой семьи.
Читайте также: Как Леонардо Ди Каприо изменил кинематограф
Всем парням: С любовью
Рейтинг IMDB: 7.1
Жанр: Комедия, Драма, Романтика
Страна: США
Продолжительность: 1ч 39мин
Год: 2018
Продюсер: Мэтт Каплан
Фильм "Всем парням: С любовью" получил премию "Лучшая комедия" на 2019 MTV Movie & TV Awards.
Фильм рассказывает о старшекласснице, чьи тайные любовные письма были раскрыты, и о том, как она справляется с последствиями.
Форма воды
Рейтинг IMDB: 7.3
Жанр: Приключения, Драма, Фэнтези
Страна: США
Продолжительность: 2ч 3мин
Год: 2017
Продюсер: Гильермо дель Торо
Фильм "Форма воды" получил награды за лучшую картину, лучшую режиссуру, лучший дизайн и лучшую оригинальную партитуру на церемонии вручения премии "Оскар" в 2018 году
"Форма воды" – это фантастическая драма, в которой исследуются отношения между немой женщиной и человекоподобным существом-амфибией.
Ла-Ла Ленд
Рейтинг IMDB: 8.0
Жанр: Комедия, Драма, Музыка
Страна: США
Продолжительность: 2ч 8мин
Год: 2016
Продюсер: Фред Бергер
Фильм "Ла-Ла Ленд" получил награды за лучшую режиссуру, лучшую женскую роль, лучшую операторскую работу, лучшую оригинальную партитуру, лучшую оригинальную песню и лучшее оформление на церемонии вручения премии "Оскар" в 2017 году.
В фильме "Ла-Ла Ленд" рассказывается история двух художников, которые влюбились друг в друга, преследуя свои мечты в Лос-Анджелесе.
Напомним, ранее UAportal подготовил статью о восхождении Роберта Джона Дауни-младшего в шоу-бизнесе.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !