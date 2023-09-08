Пʼять незвичайних способів використання оцту в побуті: корисні лайфхаки

Оцет, звичайний домашній інгредієнт, має безліч незвичайних застосувань, які можуть принести користь вдома. UАportal підготував унікальні способи, які можна використовувати у повсякденному житті.

Натуральний миючий засіб

Кислотність оцту робить його ефективним у видаленні плям і запахів з різних поверхонь. Наприклад, цим розчином і водою можна мити вікна, стільниці та кахель у ванній кімнаті.

Природний засіб для знищення бур'янів

Ще одне дивовижне застосування – це засіб для знищення бур'янів. Розпилюючи його безпосередньо на бур'яни, їх можна ефективно позбавитися без використання шкідливих хімікатів.

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Харчовий консервант

Його кислотна природа допомагає пригнічувати ріст бактерій і плісняви, що робить оцет ефективним способом продовження терміну зберігання певних продуктів. Наприклад, овочі можна маринувати, замочуючи їх в розчині, що не тільки додає їм смаку, але й допомагає зберегти їх на довший період.

Оцет також можна використовувати для усунення запаху риби з рук. Просто потріть руки розчином, змийте водою, і рибний запах зникне.

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Пом'якшувач для тканин

Ще одне незвичне застосування – це натуральний пом'якшувач для тканин. Замість того, щоб використовувати комерційні кондиціонери, які можуть містити агресивні хімічні речовини, невелику кількість оцту можна додати до білизни під час полоскання. Він допомагає видалити залишки мила з одягу, залишаючи його м'яким і свіжим.

Освіжувач посудомийної машини

Крім того, його можна використовувати для очищення посудомийних машин. Помістіть чашку з оцтом на верхню решітку і запустіть гарячий цикл, щоб видалити будь-які накопичені залишки і надати машині приємний запах свіжості.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як прасувати речі вдвічі швидше за допомогою фольги.

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