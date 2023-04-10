Як прасувати речі вдвічі швидше: лайфхак з фольгою

У світі знайдеться не так вже й багато любителів прасувати білизну, але робити це все ж таки потрібно. А якщо ще й треба прибратись в будинку, а потім прасувати одяг з двох сторін, то часу й зовсім ні на що не залишиться. Проте існує один відомий лайфхак, як за допомогою фольги можна прискорити прасування вдвічі.

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Як відомо, фольга здатна дуже добре тримати температуру, її використовують, коли потрібно довше зберегти щось гаряче або холодне. Ці можливості фольги здатні допомогти і при прасуванні білизни.

Для того, щоб попрасувати білизну цим методом, потрібно для початку зняти чохол з дошки для прасування, потім застелити основу шаром фольги, закріпити її та повернути чохол назад.

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Завдяки фользі, яка під час прасування почне відбивати тепло, випрасувати речі можна відразу з двох боків. Цим методом вже давно користуються домогосподарки, які стверджують, що в цьому випадку на прасування йде вдвічі менше часу.

Раніше ми писали про те, як захистити сад та город від гризунів за допомогою фольги.

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