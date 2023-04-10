Как гладить вещи вдвое быстрее: лайфхак с фольгой

В мире найдется не так уж много любителей гладить белье, но делать это все же нужно. А если еще и нужно убраться в доме, а потом гладить одежду с двух сторон, то времени и вовсе ни на что не останется. Однако существует один известный лайфхак, как с помощью фольги можно ускорить глажку вдвое.

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Как известно, фольга способна очень хорошо держать температуру, ее используют, когда нужно дольше сохранить что-нибудь горячее или холодное. Эти возможности фольги способны помочь и при глажке белья.

Для того чтобы погладить белье этим методом, нужно для начала снять чехол с гладильной доски, затем застелить основу слоем фольги, закрепить ее и повернуть чехол обратно.

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Благодаря фольге, которая во время глажки начнет отбивать тепло, выглаживать вещи можно сразу с двух сторон. Этим методом уже давно пользуются домохозяйки, утверждающие, что в этом случае на глажение уходит вдвое меньше времени.

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