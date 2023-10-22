П'ять незвичайних способів застосування зубної пасти, про які ви навіть не здогадувалися

Зубна паста призначена не лише для чищення зубів; вона може бути універсальним інструментом у різних ситуаціях. UAportal підготував перелік нетрадиційних способів, якими зубна паста може допомогти в побуті.

Чищення ювелірних прикрас зі срібла

Зубна паста може бути чудовим засобом для чищення срібних прикрас. Нанесіть трохи зубної пасти на м'яку тканину, а потім обережно потріть потьмянілі срібні вироби або прикраси. Промийте водою, щоб отримати блискучий результат.

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Видалення подряпин з компакт-дисків та DVD-дисків

Спробуйте використати зубну пасту для видалення подряпин на компакт- або DVD-дисках. Нанесіть невелику кількість зубної пасти на ватний диск, а потім обережно потріть ним подряпану поверхню. Витріть надлишки зубної пасти, і ви можете помітити зменшення видимості подряпин.

Усунення запаху зі взуття

Видавіть невелику кількість зубної пасти на паперовий рушник, а потім покладіть його всередину взуття на ніч. Зубна паста поглине неприємні запахи, і взуття буде пахнути свіжістю.

Чищення кросівок

Дайте своїм улюбленим кросівкам нове життя за допомогою зубної пасти. Нанесіть зубну пасту на м'яку тканину або зубну щітку, а потім почистіть бруд і плями на кросівках. Ретельно промийте і дайте їм висохнути, щоб вони виглядали свіжими і чистими.

Нагадаємо, зубну пасту можна використовувати в найрізноманітніших цілях

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