Пять необычных способов применения зубной пасты, о которых вы даже не догадывались

Зубная паста предназначена не только для чистки зубов; она может являться универсальным инструментом в разных ситуациях. UAportal подготовил список нетрадиционных способов, которыми зубная паста может помочь в быту.

Чистка ювелирных украшений из серебра

Зубная паста может быть отличным средством для чистки серебряных украшений. Нанесите немного зубной пасты на мягкую ткань, затем осторожно потрите потускневшие серебряные изделия или украшения. Промойте водой, чтобы получить блестящий результат.

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Удаление царапин с компакт-дисков и DVD-дисков

Попытайтесь использовать зубную пасту для удаления царапин на компакт- или DVD-дисках. Нанесите небольшое количество зубной пасты на ватный диск, затем осторожно потрите им поцарапанную поверхность. Вытрите излишки зубной пасты, и вы можете заметить уменьшение видимости царапин.

Устранение запаха из обуви

Выдавите небольшое количество зубной пасты на бумажное полотенце, а затем положите его внутрь обуви на ночь. Зубная паста поглотит неприятные запахи, и обувь будет пахнуть свежестью.

Чистка кроссовок

Дайте своим любимым кроссовкам новую жизнь с помощью зубной пасты. Нанесите зубную пасту на мягкую ткань или зубную щетку, затем почистите грязь и пятна на кроссовках. Тщательно промойте и дайте им высохнуть, чтобы они выглядели свежими и чистыми.

Напомним, зубную пасту можно использовать в самых разных целях

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