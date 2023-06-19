П'ять несподіваних фактів про Енн Хетеуей: хотіла стати черницею

Енн Хетеуей, знаменита актриса, відома своїми неймовірними виступами на великому екрані, підкорила своїм талантом глядачів у всьому світі. UAportal підготував пізнавальну подорож життям Енн Хетеуей, розкривши дивовижні аспекти, які можуть здивувати навіть найвідданіших її шанувальників.

Почала зніматися у 13 років

З юних років Хетеуей демонструвала свою пристрасть до виконавського мистецтва. Загалом у 13 років вона розпочала свій акторський шлях, приєднавшись до місцевої театральної групи, і навіть знайшла агента. Переміщаючись між Нью-Йорком та рідним містом, вона невпинно відвідувала прослуховування, демонструючи свою непохитну відданість своєму ремеслу.

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Хотіла стати черницею

За сліпучою голлівудською кар'єрою Хетеуей ховаються духовні нахили. Вихована в римсько-католицькій сім'ї в Брукліні, Нью-Йорк, вона з ранніх років мала глибоко укорінені принципи. Дивно, але у 11-річному віці Хетеуей відчула Божий заклик стати монахинею. Це одкровення демонструє глибину її віри та сильний вплив, який вона вплинула на її життя.

Тісна дружба з Х'ю Джекманом

За межами кіноекрана Хетеуей підтримує тісну дружбу зі своїм колегою з фільму "Знедолені" Х'ю Джекманом. Саме Джекман рекомендував її на роль Фантини, виконання якої принесло їй визнання критиків та "Оскар". Подяка Хетеуей щодо Джекмана була очевидна, коли вона люб'язно визнала його у своїй щирій промові, сказаній при врученні премії.

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Її альтернативи акторській кар'єрі

Хоча акторська кар'єра Хетеуей, безперечно, процвітає, вона має й інші захоплення, якими вона могла б займатися, якби обставини склалися інакше. В альтернативній реальності, де її акторська діяльність була менш плідною, вона бачить себе психології, що присвятила свого часу, або викладання англійської мови. Це одкровення підкреслює ступінь інтелектуальної цікавості та різноманітність шляхів, які Енн могла б вибрати.

Вважає за краще носити вінтажний одяг

Вибір одягу Енн Хетеуей відображає її прагнення до сталого розвитку та унікальний індивідуальний стиль. Вважаючи за краще вінтажний одяг, вона приймає красу раніше використаних речей як спосіб зробити свій внесок у більш екологічно свідомий спосіб життя. Яскравим прикладом її відданості цій справі є випадок, коли вона одягла сукню, куплену за 15 доларів на барахолці під час інтерв'ю Робіна Робертса на ABC News.

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