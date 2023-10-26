П'ять несподіваних способів застосування кави в побуті та для краси

UAportal підготував матеріал, що розповість про можливості використання кави в різних аспектах життя. Відкривши для себе універсальність кави, можна дізнатись про її численні переваги, що виходять за рамки її звичайного використання.

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Скраб для тіла

Замість того, щоб викидати залишки кавової гущі, можна використовувати її для омолодження шкіри. Грубувата текстура кавової гущі допомагає прибрати омертвілі клітини шкіри, роблячи її гладенькою та еластичною.

Щоб створити домашній відлущувальний скраб, змішайте кавову гущу з оливковою або кокосовою олією. Легкими масажними рухами нанесіть пасту на шкіру, а потім змийте теплою водою.

Усунення стійких та неприємних запахів

Потрібно усунути стійкі запахи в холодильнику або коморі? Кава природним чином поглинає запахи, що робить її ефективною альтернативою синтетичним освіжувачам повітря, яка не містить хімічних речовин.

Просто поставте невелику миску або банку зі свіжою кавовою гущею в холодильник або комору і залиште її на ніч або на кілька днів. Кавова гуща поглине неприємні запахи, завдяки чому простір залишиться свіжим і чистим.

Ароматизація приміщення

Синтетичні освіжувачі повітря можуть містити хімічні речовини, яких краще уникати. Кавові зерна або мелена кава можуть забезпечити натуральний і привабливий аромат.

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Розкладіть жменю кавових зерен у тарілочці або пакетику в різних частинах будинку, щоб їхній чудовий кавовий аромат наповнював житловий простір. Створіть теплу і затишну атмосферу, насолоджуючись свіжими і приємними ароматами, які дарує кава.

Позбавлення шкідників в саду

Змішавши використану кавову гущу з ґрунтом або компостом, можна створити натуральне добриво. Кавова гуща збагачує ґрунт необхідними поживними речовинами, такими як азот, калій і фосфор, сприяючи оптимальному росту рослин.

Крім того, кавова гуща відлякує шкідників, таких як мурахи, слимаки та равлики. Якщо нанести тонкий шар кавової гущі навколо рослин, можна захистити їх від небажаних гостей, і ваш сад буде здоровим і квітучим.

Кулінарія

При використанні в кулінарії та випічці кава додає виразні смакові відтінки, які покращують різноманітність страв. Подумайте про додавання кави до таких пікантних рецептів, як м'ясні нарізки або тушковане м'ясо, щоб поглибити комплексність смакових відтінків.

Так само кава може підсилити вишуканий смак десертів на основі шоколаду, таких як тістечка та торти. Незалежно від того, чи використовуєте ви розчинну каву, чи заварну, нею можна легко підсилити насиченість солодких страв.

Нагадаємо, ми вже писали, які продукти не можна додавати в каву.

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