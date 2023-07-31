П'ять знаменитостей, які відмовилися від алкоголю: розпрощалися назавжди

У суспільстві, де алкоголь глибоко вплетений у культурне життя, потрібна мужність і рішучість, щоб утримуватися від алкогольних напоїв. Будь то випадкова зустріч у барі або тост із келихом вина за вечерею, алкоголь, здається, є на всіх громадських заходах.

Ті, хто вирішив відмовитись від алкоголю, часто стикаються з цікавими поглядами, напливом питань, а часом і з необґрунтованим осудом. Однак часи змінюються, і все більше людей з гордістю обирають тверезість.

Ми пропонуємо список знаменитостей, які вирішили вести безалкогольний спосіб життя. Вони можуть бути маяком для тих, хто замислюється про відмову від спиртного або хоче розпрощатися з ним назавжди.

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Джерард Батлер

Талановитий американський актор протягом тривалого часу боровся з алкогольною залежністю перш ніж стати на шлях одужання. Приголомшливо, але вже понад два десятиліття він залишається тверезим, що свідчить про його стійкість та цілеспрямованість.

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Колін Фаррелл

Родом з Ірландії, Колін Фаррелл після прибуття до Голлівуду зіштовхнувся із проблемою алкоголізму. Тим не менш, він взяв своє життя в руки і залишається тверезим уже близько 15 років, що є визначним досягненням.

Лана Дель Рей

У підлітковому віці Лана Дель Рей вела розгульний спосіб життя. Однак у віці 20 років вона ухвалила доленосне рішення відмовитися від алкоголю, переїхавши до Нью-Йорка, щоб реалізувати свої музичні мрії. Цей вибір, безперечно, сприяв її подальшому успіху як артистці.

Роберт Дауні-молодший

Шлях Роберта Дауні-молодшого до наркотиків добре задокументований та доступний громадськості. Проте він подолав свої проблеми, відмовившись від алкоголю у 2004 р., що призвело до тріумфального відновлення його кар'єри та закріпило за ним статус одного з найбільш затребуваних акторів у всьому світі.

Джим Керрі

Відомий комік і актор Джим Керрі настільки прихильний до ідеї відмови від алкоголю, що навіть не вживає кави. З великою щирістю він заявив в інтерв'ю CBS News: "Життя надто прекрасне для алкоголю та наркотиків".

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