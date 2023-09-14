Розширені пори на обличчі: як позбутися проблеми

Розширені пори на обличчі можуть бути поширеною проблемою для багатьох людей. UAportal підготував практичні поради про те, як впоратися з цією проблемою і досягти більш рівної структури шкіри.

Регулярно очищуйте шкіру

Використовуйте м'яку пінку для вмивання, що підходить для вашого типу шкіри, і вмивайтеся двічі на день. Це допоможе видалити бруд, жир і забруднення, які можуть закупорювати пори і збільшувати їхній розмір. Крім того, відлущування шкіри один або два рази на тиждень також допоможе очистити пори і зменшити їх розмір. Обирайте м'який пілінг, який не подразнює шкіру.

Придбайте тонік

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Тоніки можуть допомогти видалити залишки забруднень і підтягнути шкіру, завдяки чому пори стануть меншими. Шукайте тоніки, які містять такі інгредієнти, як гамамеліс або саліцилова кислота, оскільки вони можуть ефективно звузити пори. Нанесіть тонік на ватний диск і обережно проведіть ним по обличчю після очищення.

Скористайтеся глиняними масками

Глиняні маски поглинають надлишки жиру і забруднення зі шкіри, що може допомогти очистити пори і зробити їх меншими. Нанесіть тонким шаром глиняну маску на обличчя, залиште її на вказаний на етикетці час, а потім змийте теплою водою. На завершення нанесіть на обличчя крем, щоб зволожити шкіру.

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Використовуйте крем з SPF

Пошкодження, спричинені сонцем, можуть призвести до того, що шкіра вироблятиме більше шкірного сала, яке може призвести до розширення пор. Щодня, навіть у похмурі дні, наносьте сонцезахисний крем широкого спектра дії з SPF не менше 30. Захист шкіри також може забезпечити носіння широкого капелюха та перебування в тіні, коли сонце найбільш активне.

Включіть в догляд ретинол

Ретинол є похідним вітаміну А і відомий своєю здатністю покращувати шкіру і зменшувати видимість пор. Почніть з низької концентрації ретинолу і поступово збільшуйте її, коли шкіра пристосується до нього. Важливо зазначити, що ретинол може зробити шкіру більш чутливою до сонця, тому обов'язково використовуйте сонцезахисний крем протягом дня.

Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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