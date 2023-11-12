Розбився градусник: що робити в такому випадку

Коли розбився термометр, дуже важливо безпечно прибрати ртуть. У цій статті UAportal заглибиться в основні запобіжні заходи, яких необхідно дотримуватися, коли хтось зіткнувся з розбитим термометром.

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Потенційні ризики

Вплив ртуті може призвести до шкідливих наслідків для здоров'я, особливо при вдиханні або контакті зі шкірою. Розуміння небезпечної природи ртуті та знання методів безпечного поводження з нею може допомогти захистити себе та інших.

Ізолюйте місце події

Якщо термометр розбився, негайно ізолюйте місце, щоб мінімізувати ризик контакту з розбитим склом або з розлитою ртуттю. Ретельно провітріть приміщення, щоб розвіяти будь-які випари, які можуть бути присутніми.

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Носіть захисні рукавички

Носіння захисних рукавичок при роботі з розбитим термометром має вирішальне значення для уникнення прямого контакту шкіри з будь-якими небезпечними речовинами. Для цього рекомендується використовувати нелатексні або нітрилові рукавички. Не забудьте утилізувати рукавички належним чином, дотримуючись правил утилізації небезпечних відходів, щоб запобігти забрудненню навколишнього середовища.

Прибирання ртуті

Використовуйте липку стрічку або наявний у продажу набір для прибирання ртуті, щоб зібрати видиму ртуть. Не використовуйте пилосос, оскільки він може спричинити поширення парів ртуті.

Зверніться до відповідних органів

У випадку розбитого термометра, що містить ртуть, необхідно повідомити відповідні місцеві органи влади або професійну службу утилізації небезпечних відходів для отримання вказівок щодо належних процедур утилізації. Завжди ретельно дотримуйтесь їхніх інструкцій, щоб забезпечити безпечне вилучення та утилізацію розбитого термометра та будь-яких забруднених матеріалів.

Нагадаємо, розбити ртутний термометр може кожен, і UAportal підготував важливі рекомендації щодо того, як ефективно впоратися з цією ситуацією.

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