Революційна шарлотка, що не зашкодить фігурі: рецепт без цукру та муки

Існує безліч способів приготування апетитної шарлотки, яку можна зробити навіть без необхідності замішувати тісто. Ось вам унікальний рецепт, який неодмінно вас вразить – цю шарлотку можна їсти в будь-який час доби, не побоюючись за свою вагу.

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Цей рецепт від Shuba унікальний тим, що він не містить цукру, а замість борошна використовуються вівсяні пластівці. Вони заливають гарячим молоком, що перетворює їх у м’яку суміш. Якщо хочете додати ще більше смаку, можна включити до складу невелику кількість подрібнених горіхів та декілька шматочків шоколаду, що робить цю шарлотку просто неперевершеною.

Як приготувати шарлотку без цукру та борошна

Необхідні інгредієнти на 4 порції:

молоко 2,5% — 100 мл;

яйця курячі – 2 шт.;

пластівці вівсяні – 150 г;

розпушувач – 5 г;

яблуко – 2 шт.;

кориця мелена – на свій смак

Додатково:

мелені горіхи, шоколад.

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Спосіб приготування:

Залийте вівсяні пластівці окропом, прикрийте кришкою та залиште на деякий час для розбухання. В іншій місткості змішайте яйця до білого кольору та з’єднайте з вівсянкою. Додайте розпушувач та ретельно перемішайте. Очистіть яблука, виріжте серединки та наріжте їх на тоненькі скибочки. На дно форми, застеленої пергаментом, викладіть шар яблук (залиште декілька шматочків), посипте їх корицею та залийте тістом. Зверху розмістіть решту яблук, додайте горіхи та шоколад. Випікайте у духовці, попередньо розігрітій до 180°C, протягом 30 хвилин.

Подавайте ароматну шарлотку з чаєм або кавою, вона прийдеться до смаку кожному члену сім’ї.

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