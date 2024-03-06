Румунська аптека-музей відкрила таємницю старовинного приворотного зілля: усього чотири інгредієнти

В одному з міст Румунії, Клуж-Напоці, відбуваються майстер-класи з виготовлення любовного зілля, яке, за переказами, допомагає відновити романтику і зміцнити відносини.

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Це цікавий захід, який має на меті повернути яскравість і романтику у відносини або допомогти тим, хто шукає свою другу половинку. За словами організаторів, контакт з магією може розбавити сірі будні та допомогти пізнати незвичайні подробиці історії цього краю.

Майстер-класи проходять у лабораторіях музею, де кожен охочий може самостійно приготувати зілля. Інгредієнти для цього таємничого еліксиру — чорний і духмяний перець, кардамон та цукор. Процес приготування досить простий: компоненти розмелюються разом за допомогою ступки та маточки, після чого змішуються з невеликою кількістю вина.

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Подібний досвід викликає захоплення серед відвідувачів музею. Одна з них заявила: "Я збираюся приготувати це вдома. Мені цікаво, чи оцінить мій чоловік цей жест, і ми з нетерпінням чекаємо можливості разом спробувати приготувати любовний еліксир".

Ще одна учасниця таємничо розповіла про свої плани: "Я прийшла сюди з наміром знову закохатися у свого чоловіка після того, як закінчу цей досвід".

Ця румунська аптека-музей не лише дозволяє поринути в минуле, але й дає можливість відчути себе справжнім майстром алхімії, створивши свій власний еліксир кохання.

Нагадаємо, раніше ми писали про три корисних лайфхаки, які допоможуть вам повернути романтику в стосунки.

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