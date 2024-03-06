Румынская аптека-музей открыла тайну старинного приворотного зелья: всего четыре ингредиента

В одном из городов Румынии, Клуж-Напоке, проходят мастер-классы по изготовлению любовного зелья, которое, по преданию, помогает восстановить романтику и укрепить отношения.

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Это интересное мероприятие, которое имеет целью вернуть яркость и романтику в отношения или помочь ищущим свою вторую половинку. По словам организаторов, контакт с магией может разбавить серые будни и помочь узнать необычные подробности истории этого края.

Мастер-классы проходят в лабораториях музея, где каждый желающий может самостоятельно приготовить снадобье. Ингредиенты для этого таинственного эликсира – черный и ароматный перец, кардамон и сахар. Процесс приготовления достаточно прост: компоненты размалываются вместе с помощью ступки и пестика, после чего смешиваются с небольшим количеством вина.

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Подобный опыт вызывает восхищение среди посетителей музея. Одна из них заявила: "Я собираюсь приготовить это дома. Мне интересно, оценит ли мой муж этот жест, и мы с нетерпением ждем возможности вместе попробовать приготовить любовный эликсир".

Еще одна участница таинственно рассказала о своих планах: "Я пришла сюда с намерением снова влюбиться в своего мужа после того, как закончу этот опыт".

Эта румынская аптека-музей не только позволяет проникнуть в прошлое, но и дает возможность почувствовать себя настоящим мастером алхимии, создав свой собственный эликсир любви.

Напомним, ранее мы писали о трех полезных лайфхаках, которые помогут вам вернуть романтику в отношения.

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