Салат з тунцем та медовою заправкою: незвична страва до святкового столу
Пропонуємо вам ще один рецепт до святкового столу – пікантний салат з тунцем з медовою заправкою.
Для приготування вам знадобиться:
– 180 г консервованого тунця;
– салатне листя;
– дві картоплини;
– один помідор;
– одне яйце;
– половина лимона;
– 1 столова ложка зернистої гірчиці;
– 1,5 чайної ложки меду;
– 3 столові ложки оливкової олії;
– сіль, перець за смаком.
Зваріть картоплю в мундирі, та яйце вкруту. Картоплю поріжте кубиками, яйце – скибками.
З консервованого тунця злийте рідину та подрібніть його вилкою.
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Помідор поріжте дольками. Салат порвіть руками.
Приготуйте соус:
Змішайте оливкову олію, мед, гірчицю та сік половини лимона, додайте сіль та перець за смаком.
На велику тарілку викладіть салатне листя, картоплю, тунець, помідор і яйце. Полийте заправкою та перемішайте.
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