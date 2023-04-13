Салат з тунцем та медовою заправкою: незвична страва до святкового столу

Пропонуємо вам ще один рецепт до святкового столу – пікантний салат з тунцем з медовою заправкою.

Для приготування вам знадобиться:

– 180 г консервованого тунця;

– салатне листя;

– дві картоплини;

– один помідор;

– одне яйце;

– половина лимона;

– 1 столова ложка зернистої гірчиці;

– 1,5 чайної ложки меду;

– 3 столові ложки оливкової олії;

– сіль, перець за смаком.

Зваріть картоплю в мундирі, та яйце вкруту. Картоплю поріжте кубиками, яйце – скибками.

З консервованого тунця злийте рідину та подрібніть його вилкою.

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Помідор поріжте дольками. Салат порвіть руками.

Приготуйте соус:

Змішайте оливкову олію, мед, гірчицю та сік половини лимона, додайте сіль та перець за смаком.

На велику тарілку викладіть салатне листя, картоплю, тунець, помідор і яйце. Полийте заправкою та перемішайте.

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