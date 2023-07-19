Найшвидший спосіб помити мікрохвильовку: поради професіоналів

У сучасному швидкоплинному світі пошук способів спростити своє життя і зробити щоденні завдання легшими є пріоритетом для багатьох. Незалежно від того, чи йдеться про економію часу, грошей або зусиль, практичні поради та підказки можуть змінити ситуацію.

UAportal підготував добірку професійних порад, які допоможуть швидко й ефективно відмити мікрохвильовку.

Оцет і водний розчин

Почніть зі змішування рівних частин білого оцту і води в мисці, придатній для використання в мікрохвильовій печі. Поставте миску в мікрохвильову піч і нагрівайте її на високій температурі протягом декількох хвилин, поки розчин не закипить. Пара, утворена сумішшю, роз'їсть будь-який бруд або плями.

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Після цього обережно вийміть миску і протріть внутрішню поверхню мікрохвильовки вологою ганчіркою або губкою. Кислотні властивості оцту також допоможуть усунути неприємні запахи.

Лимонний сік і паста з харчової соди

У невеликій мисці змішайте столову ложку лимонного соку з двома столовими ложками харчової соди. Розмішуйте до утворення пасти. Нанесіть її на внутрішню поверхню мікрохвильової печі, особливо на стійких плямах.

Залиште на кілька хвилин, щоб суміш почала діяти. Потім протріть мікрохвильовку вологою ганчіркою або губкою. Лимонний сік діє як природний дезодорант, завдяки чому ваша мікрохвильовка буде пахнути свіжістю та чистотою.

Очищення парою з цитрусовими

Розріжте лимон або апельсин навпіл і вичавіть сік у миску, придатну для використання в мікрохвильовій печі. Додайте половинки цитрусових та наповніть миску водою, щоб вона заповнилася наполовину. Миску поставте в мікрохвильову піч і нагрівайте її на високій потужності протягом декількох хвилин, поки вода не почне кипіти і випускати пару. Вона допоможе розчинитися бруду або частинкам їжі. Потім обережно вийміть миску і протріть її внутрішню поверхню мікрохвильовки тканиною або губкою. Цитрусовий аромат залишить у вашій мікрохвильовій печі чудовий запах.

Нагадаємо, існує лайфхак, який полегшує процес чищення газової плити. Для цього вам знадобиться туалетний папір.

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