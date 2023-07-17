Штори чи жалюзі: що краще обрати для свого дому

Щоб покращити функціональність приміщень, а також, аби додати їм естетики та шарму, чимало людей вагається між жалюзі та шторами. UAportal порівняв їх, аби визначити, який варіант найкраще вам підійде.

Жалюзі

Жалюзі надають вишуканий і сучасний вигляд будь-якій кімнаті. Їх виготовляють з різних матеріалів. Зокрема, з дерева, вінілу або алюмінію, тож ви можете підбирати їх до різних стилів інтер'єру. За допомогою жалюзі, ви зможете регулювати кількість сонячного світла, що потрапляє у приміщення протягом дня. Вони забезпечують приватність, ефективно закриваючи приміщення від сторонніх очей, водночас пропускаючи певну кількість природного освітлення. До того ж жалюзі невибагливі в обслуговуванні: їх легко чистити, тож це зручний варіант для зайнятих людей.

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З іншого боку, на відміну від штор, жалюзі не додають кімнаті м'якості й тепла. Вони створюють більш мінімалістичну та обтічну атмосферу, що може не підійти деякому стилю інтер'єру. Якщо ви вибираєте жалюзі, то будете обмежені у виборі візерунків і текстур. Через це, буде важко досягнути певного рівня візуальної глибини та різноманітності у вашому просторі. До того ж певні типи жалюзі, наприклад, вертикальні, можуть заплутуватися або пошкодитися, якщо з ними поводитися необережно.

Штори

Штори надають дизайнерам безмежних можливостей, адже, за допомогою їх, будь-яка кімната може стати елегантною та універсальною. Штори доступні в широкому діапазоні кольорів, візерунків і текстур. Тож ви зможете підбирати їх відповідно до бажаного стилю та створити особливу атмосферу.

Ви матимете можливість регулювати рівень світла та приватності, вибираючи конкретні тканини та підкладки. Штори можуть ефективно блокувати сонячне світло, коли це необхідно, або ж – створювати м'яке, розсіяне сяйво. До того ж вони можуть додавати простору глибини, особливо в поєднанні з декоративними елементами, такими як карнизи.

Проте за шторами потрібно більше доглядати, ніж за жалюзі. Залежно від тканини, вони можуть потребувати регулярного прання або хімчистки. Штори також накопичують пил і алергени, що робить їх менш вдалим вибором для людей з чутливими дихальними шляхами. До того ж вони займають більше місця, особливо в розгорнутому стані, а також можуть чіплятися за меблі чи інші предмети.

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