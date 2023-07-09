Чому не можна закривати дверцята пральної машини: правила експлуатації пральної машини

Пральна машина стала невід’ємною частиною нашого життя. Але мало хто знає, що більшість з нас при користуванні нею роблять одну й ту саму помилку. Ми розповімо вам, чи можна залишати пралку без нагляду і чому в деяких пристроях з часом з'являється неприємний запах.

Згідно з інструкцією, пралка працює за заздалегідь встановленою програмою. У ідеалі машина закінчить прання у обраному вами режимі, прополоскає білизну, зллє воду і після центрифугування вимкнеться.

Але якщо у вас забиті труби, під час зливу вода з машинки буде стікати не в каналізацію, а на підлогу. Якщо шланг зливу зносився або розірветься - прання закінчиться потопом. Та ж сама проблема може виникнути, якщо шланг зливу просто відвалиться через ослаблену гайку, яка через постійну вібрацію може недокрутитися. Все це може призвести до затоплення вашого помешкання та сусідів.

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Що не можна робити після закінчення прання

Коли машина повідомляє про закінчення прання, категорично не можна:

залишати мокру білизну в барабані до повного висихання;

виймати мокру білизну з увімкненої в електромережу машинки;

відкривати люк до натискання кнопки вимкнення машинки;

мити або протирати внутрішню частину приладу, підключену до електромережі;

сушити білизну на відкритих дверцятах машинки;

ставати ногами на верхню кришку пристрою або кладти на неї предмети вагою 50 кг і більше.

Тому намагайтеся ніколи не ставити на пральну машину нічого важкого.

Чи потрібно закривати двері на пральній машині

Якщо машинка вимкнена, дверцята завжди мають бути трохи відчинені. Справа в тому, що під час віджиму частина води все одно залишається в барабані. Зазвичай вода залишається в самому барабані і в гумових ущільненнях навколо люка. І якщо залишки води з барабана забере білизна, яка там ще лежить, то в гумовому ущільненні навколо люка вона залишиться до моменту, поки не висохне або ви не витерете її.

Це означає, що в пральній машині завжди є вологе середовище. При закритих дверцятах вже через 10 годин в машинці почнуть з'являтися бактерії, які призведуть до появи поганого запаху та цвілі.

Нагадаємо, ми вже писали, скільки порошку треба сипати в пралку.

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