Почему нельзя закрывать дверцу стиральной машины: правила эксплуатации стиральной машины

Стиральная машина стала неотъемлемой частью нашей жизни. Но мало кто знает, что большинство из нас при пользовании ею совершают одну и ту же ошибку. Мы расскажем вам, можно ли оставлять стиралку без присмотра и почему в некоторых устройствах со временем появляется неприятный запах.

Согласно инструкции, стиральная машина работает по заранее установленной программе. В идеале машина закончит стирку в выбранном вами режиме, прополоскает белье, сольет воду и после центрифугирования выключится.

Но если у вас забиты трубы, во время слива вода с машинки будет стекать не в канализацию, а на пол. Если шланг слива износился или разорвется – стирка закончится потопом. Та же проблема может возникнуть, если шланг слива просто отвалится из-за ослабленной гайки, которая из-за постоянной вибрации может недокрутиться. Все это может привести к затоплению вашего дома и соседей.

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Что нельзя делать после окончания стирки

Когда машина сообщает об окончании стирки, категорически нельзя:

оставлять мокрое белье в барабане до полного высыхания;

вынимать мокрое белье из включенной в электросеть машинки;

открывать люк до нажатия кнопки выключения машинки;

мыть или протирать внутреннюю часть прибора, подключенную к электросети;

сушить белье на открытой дверце машинки;

становиться ногами на верхнюю крышку устройства или ложить на нее предметы весом 50 кг и более.

Поэтому старайтесь никогда не ставить на стиральную машину ничего тяжелого.

Нужно ли закрывать дверь на стиральной машине

Если машинка выключена, дверца всегда должна быть немного открыта. Дело в том, что при отжиме часть воды все равно остается в барабане. Обычно вода остается в самом барабане и в резиновых уплотнениях вокруг люка. И если остатки воды из барабана заберет еще лежащее белье, то в резиновом уплотнении вокруг люка она останется до момента, пока не высохнет или вы не вытрете ее.

Это означает, что в стиральной машине всегда есть влажная среда. При закрытой дверце уже через 10 часов в машинке начнут появляться бактерии, которые приведут к появлению плохого запаха и плесени.

Напомним, мы уже писали, сколько порошка нужно сыпать в стиралку.

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