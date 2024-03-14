Скільки не готуйте - постійно буде мало: рецепт ніжних пиріжків з картоплею

В Україні з 11 по 17 березня відзначається свято Масляної. У ці дні окрім млинців також традиційно готують пиріжки, печені з різними начинками.

Відео дня

Разом з OBOZ.UA ми пропонуємо вам спекти дуже смачні пиріжки з картоплею. Цей рецепт обов’язково стане вашим улюбленим, а страва неодмінно займе почесне місце на вашому столі.

Як приготувати печені пиріжки з картоплею

Необхідні інгредієнти:

кефір — 1 ст.;

рослинна олія — 0.5 ст.;

цукор — 2 ч. л.;

сіль — 1 ч. л.;

сухі дріжджі — 8 г;

пшеничне борошно — 3 склянки;

картопля — 0.5 кг;

цибуля ріпчаста — 1 — 2 шт.

Читайте також: Як приготувати ідеальні повітряні млинці на кефірі

Ось як готуються ці пиріжки:

Змішайте кефір кімнатної температури з олією, цукром, сіллю та дріжджами до однорідності. Додайте до суміші просіяне борошно і замісіть тісто. Сформуйте з нього кулю і залиште в теплому місці на 30 хвилин. Очистіть картоплю, відваріть, зробіть пюре і змішайте з підсмаженою цибулею. Розділіть тісто на чотири частини, кожну розкачайте і розріжте на 4-5 шматочків. Розкачайте кожен, викладіть начинку, защипніть краї та сформуйте пиріжок. Розкладіть їх на деко, застелене пергаментом, швом вниз і випікайте в духовці, розігрітій до 180°C, протягом 25 хвилин. Потім змастіть пиріжки збитим яйцем і випікайте ще 5-10 хвилин.

Сподіваюся, вам сподобається це блюдо!

Раніше ми розповідали рецепт лінивих пиріжки з яйцями та зеленою цибулею.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!