Сколько не готовьте – постоянно будет мало: рецепт нежных пирожков с картофелем

В Украине с 11 по 17 марта отмечается праздник Масленицы. В эти дни кроме блинов также традиционно готовят пирожки, печеные с разными начинками.

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Вместе с OBOZ.UA мы предлагаем вам испечь вкуснейшие пирожки с картофелем. Этот рецепт обязательно станет вашим любимым, а блюдо непременно займет почетное место на вашем столе.

Как приготовить печеные пирожки с картофелем.

Необходимые ингредиенты:

кефир – 1 ст.;

растительное масло – 0.5 ст.;

сахар – 2 ч. л.;

соль – 1 ч. л.;

сухие дрожжи - 8 г;

пшеничная мука - 3 стакана;

картофель – 0.5 кг;

лук репчатый - 1 - 2 шт.

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Вот как готовятся эти пирожки:

Смешайте кефир комнатной температуры с растительным маслом, сахаром, солью и дрожжами до однородности. Добавьте к смеси просеянную муку и замесите тесто. Сформируйте из него шар и оставьте в теплом месте на 30 минут. Очистите картофель, отварите, сделайте пюре и смешайте с поджаренным луком. Разделите тесто на четыре части, каждую раскатайте и разрежьте на 4-5 кусочков. Раскатайте каждый, выложите начинку, защипните края и сформируйте пирожок. Разложите их на противень, застеленный пергаментом, швом вниз и выпекайте в духовке, разогретой до 180°C, в течение 25 минут. Затем смажьте пирожки взбитым яйцом и выпекайте еще 5-10 минут.

Надеюсь, вам понравится это блюдо!

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