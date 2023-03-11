Список із п'яти дивовижних мультфільмів: діти будуть у захваті

UAportal підготував список із п'яти дивовижних мультфільмів, випущених у період з 2018 по 2022 рік. Кожен фільм має найвищий рейтинг на IMDB.

1. "Історія іграшок 4"

Рейтинг IMDB: 9,0; Жанр: Анімація, Пригоди; Країна: США; Тривалість: 100 хвилин; Рік: 2019; Продюсер: Джонас Рівера.

"Історія іграшок 4" розповідає про те, як улюблена група іграшок вирушає у дорожню подорож разом із Бонні та новою іграшкою на ім'я Форкі. У фільмі чудово розкриваються теми дорослішання, дружби та сімейних стосунків.

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2. Людина-павук: Павутиння всесвіту

(IMDB Rating: 8,4; Жанр: Екшн, Пригоди, Анімація; Країна: США; Тривалість: 117 хвилин; Рік: 2018; Продюсер Крістофер Міллер).

"Людина-павук: Павутиння всесвітів" розповідає історію Майлза Моралеса, який виявляє свої власні павукові сили, коли він поєднується з різними версіями Людини-павука з інших вимірів, щоб зупинити злу загрозу від руйнування їхнього світу. Фільм поєднує в собі приголомшливі візуальні ефекти та чудову розповідь, створюючи незабутнє враження.

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3. Клаус

(Рейтинг IMDB: 8,2; Жанр: Пригоди, Анімація, Комедія; Країна: Іспанія; Тривалість: 96 хвилин; Рік: 2019 ; Продюсер: Серхіо Паблос)

Цей анімаційний фільм розповідає історію Єспера Йоханссона, якого відправляють до Сміренсбурга – острів, розділений двома ворогуючими сім'ями, – щоб доставити 60000 листів у рамках його учнівства листоноші. За допомогою Клауса – таємничого дроворуба, який живе у старій хатині, – Єспер вирушає у подорож, яка поверне радість та щастя мешканцям Сміренсбурга.

4. Здобичниця

(IMDB рейтинг 8, 1 ; Жанр: Драма, Анімація, Сімейний; Країна: Канада, Ірландія; Тривалість: 94 хвилини; Рік: 2017; Продюсер: Ентоні Лео)

Фільм "Здобичниця" розповідає історію Парвани – 11-річної афганської дівчинки, яка живе під владою талібів, чий батько несправедливо ув'язнений, і вона змушена переодягатися у хлопчика, щоб утримувати свою родину. Цей фільм показує, як мужність, співчуття та розуміння можуть перемогти навіть деспотичні сили в суспільстві.

5. Мірай з майбутнього

(IMDB Rating 7, 9 ; Genre : Фентезі, Анімація, Сімейний; Країна Японія; Тривалість 98 хвилин Рік 2018 Продюсер Мамору Хосода)

Фільм "Мирай з майбутнього" розповідає про те, як Кун – чотирирічний хлопчик, який важко переживає появу своєї молодшої сестри Мірай, – вирушає у неймовірні пригоди у часі та просторі. Ця щира історія про сімейні зв'язки досліджує такі теми, як суперництво між братами та сестрами, дорослішання та прийняття змін.

Раніше UAportal розповідав про найкращі фантастичні фільми, що вийшли в період з 2010 по 2015 рік. Усі вони мають рейтинг 7.5 чи вище на IMDB.

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