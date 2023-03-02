Фільми екшн, які вразять ваш розум

UAportal підготував добірку найкращих екшн-фільмів, випущених у період з 2010 по 2015 рік.

Месники (2012)

Рейтинг IMDB: 8,1/10 Жанр: Екшн, Пригоди, Наукова фантастика Країна: США Тривалість: 143 хв Рік: 2012 Продюсер Marvel Studios

Американський супергеройський фільм заснований на однойменній команді супергероїв з коміксів Marvel Comics. У фільмі об'єдналися Залізна людина, Капітан Америка, Тор і Халк, щоб урятувати планету від руйнування. Фільм був знятий режисером Джоссом Уідоном і став одним із найкасовіших фільмів за всю історію кіно!

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Сюжет обертається довкола спроби Локі завоювати Землю за допомогою армії інопланетних загарбників. Месники мають об'єднатися, щоб зупинити його та врятувати світ, доводячи, що навіть коли здається, що надія втрачена, герої все одно можуть вийти переможцями!

Джон Вік (2014)

Рейтинг IMDB: 7,5/10 Жанр: Екшн, Кримінал, Трилер Країна: США Тривалість: 101 хв Рік випуску 2014 Продюсер Thunder Road Pictures

Джон Вік – екшн-трилер із Кіану Рівзом у головній ролі Джона Віка – колишнього кілера, який виходить на пенсію, коли його улюбленого цуценя Дейзі вбивають російські мафіозі. Він вирушає на пошуки помсти та розправляється з усіма, хто встає на його шляху.

Фільм режисерів Чада Стахелскі і Девіда Лейча включає напружені сцени бійок і неймовірні трюки, які обов'язково змусять вас бути в напрузі!

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Форсаж 6 (2013)

Рейтинг IMDB: 7,2/10 Жанр: Екшн, Пригоди, Трилер Країна: США Тривалість: 130 хв Рік: 2013 Продюсер: Universal Pictures

Шоста частина про машини та злочинність. Цього разу Домінік Торетто та Браян О'Коннор мають об'єднати зусилля зі своєю старою командою, щоб знищити безжальну організацію найманців на чолі з Оуеном Шоу. З безліччю захоплюючих автомобільних погонь і епічних сцен бійок цей фільм триматиме вас у напрузі до самого вибухового фіналу!

Місія нездійсненна: Протокол фантом (2011)

IMDB рейтинг : 7/10 Жанр: Екшн, Пригоди Країна: США Тривалість: 132 хв Рік: 2011 Продюсер: Paramount Pictures

Місія нездійсненна: Протокол Фантом – четверта частина шпигунської серії бойовиків Тома Круза, в якій Ітан Хант виконує ще одну нездійсненну місію – зупиняє терористичну організацію від початку Третьої світової війни. Фільм режисера Бреда Берда відрізняється чудовими візуальними ефектами та декораціями, від яких у вас захопить дух!

Кінгсман – Секретна служба (2015)

IMDB Рейтинг: 8/10 Жанр: Дія, пригоди Країна: Велика Британія Тривалість: 129 хв Рік випуску: 2015 Продюсер Marv Films

Секретна служба розповідає про молодого безпритульного імені Еггсі, чиє життя змінюється назавжди, коли він зустрічає Гаррі Харта – агента секретної служби Кінгсман, якому доручено врятувати світ від плану злого майстра Валентайна з глобального панування. Фільм режисера Меттью Вона поєднує в собі екшен і похмурий гумор, що робить його одним з найвидовищніших фільмів, що коли-небудь були зняті.

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