Список найкращих дитячих фільмів: проведіть час з дитиною

UAportal підготував список найкращих дитячих фільмів, випущених у період з 2015 по 2019 рік. Згідно з рейтингом IMDB фільми мають оцінки від 6,5 до 10.

Головоломка

IMDB Рейтинг: 8,2

Жанр комедія-драма

Країна: США; Тривалість: 94 хвилини; Рік: 2015

Режисер Піт Доктер

Розповідає історію молодої дівчини на ім'я Райлі, яка вирвана зі свого життя на Середньому Заході, коли її батько розпочинає нову роботу в Сан-Франциско, і їй доводиться справлятися зі своїми новими емоціями.

Відео дня

Моана

IMDB Рейтинг: 7.6

Жанр: Анімація, Пригоди, Комедія

Країна: США; Тривалість: 107 хв; Рік: 2016

Виробник: Walt Disney Pictures

Історія розповідає про Моана Вайалікі, вольову дочку полінезійського вождя, яка вирушає в авантюрну подорож, щоб врятувати свій народ від загибелі за допомогою Мауї, напівбога з міфології південної частини Тихого океану. Під час подорожі вона дізнається про свою справжню сутність, а також про безліч таємниць про минуле своїх предків, які допоможуть їй у її прагненні врятувати свій народ від руйнування, викликаного злим істотою, відомим як Ті Ка.

Читайте також: Фільми екшн, які вразять ваш розум

Чарівний парк Джун

IMDB Рейтинг: 6.8/10

Жанр: Анімація

Країна: США; Тривалість: 86 хв; Рік: 2019

Продюсер: Paramount Animation.

Фільм розповідає про Джун Бейлі і про те, як вона створює уявний тематичний парк, повний розмовляючих тварин, під назвою "Парк чудес", який оживає, коли вона відвідує його одного разу після школи, намагаючись впоратися з важкими часами будинку через шлюборозлучний процес її батьків. За допомогою ведмедя Бумера, горили Гаса, гризлі Грети, дикобраза Стіва, слона Арахіса, мавпи Бі, кондора Купера і багатьох інших тварин, що говорять Джун повинна знайти спосіб врятувати Країну чудес, поки не стало занадто пізно.

Таємне життя свійських тварин

IMDB Рейтинг 7 / 10

Жанр: Комедія

Країна: США; Тривалість: 87 хв; Рік зробити: 2016

Виробник Illumination Entertainment для Universal Pictures

Він розповідає про те, що роблять домашні тварини, коли господарі залишають їх одних будинки на тривалий час. Фільм розповідає про Макса – джек-рассел-тер'єра, життя якого перевертається з ніг на голову, коли його господар приводить додому Дюка – великого кошлатого пса, взятого з притулку для тварин. Обидва собаки разом вирушають у пригоди Нью-Йорком, намагаючись уникнути затримання співробітниками служби контролю за тваринами під проводом Сніжка – білого кролика, який очолює армію покинутих свійських тварин, які вирішили помститися людям.

Звіропою

IMDB Рейтинг 7 / 10

Жанр: Анімація

Країна: США Тривалість: 108 хв; Рік: 2016

Продюсер: Illumination Entertainment для Universal Pictures

Дія відбувається у світі, повністю населеному антропоморфними тваринами, де Бастер Мун – власник театру коала-ведмідь організує співоче конкурсне шоу "Moon Theater Grand Prix", щоб знову повернути глядачів до своєї театральної зали, сподіваючись, що це врятує її від банкрутства, але все йде не за планом, оскільки у всіх учасників конкурсу різні плани щодо пропонованого призу. Смішна, душевна історія, яка, безумовно, змусить вас сміятися вголос, одночасно викладаючи такі цінні уроки, як дружба, співпраця та вміння ніколи не здаватися, навіть якщо на перший погляд все не так весело!

Раніше UAportal розповідав про найкращі фантастичні фільми, що вийшли в період з 2010 по 2015 рік. Усі вони мають рейтинг 7.5 чи вище на IMDB.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал !