Чи варто використовувати автозасмагу: її переваги та недоліки

Завдяки автозасмазі, люди мають можливість отримати бажаний колір шкіри без шкідливого впливу ультрафіолетових променів. UAportal розповів про її переваги та недоліки, аби ви ухвалили обґрунтоване рішення щодо покупки цього засобу.

Переваги автозасмаги

Засмага має природний вигляд

Не піддаючи шкіру шкідливому впливу ультрафіолетових променів, ви можете отримати природну бронзову засмагу, завдяки одному засобу.

Безпечна альтернатива солярію

Автозасмага є безпечною альтернативою солярію, що, на відміну від засобу, має підвищений ризик викликати розвиток раку шкіри.

Різноманітність відтінків

Автозасмага буває різних тонів, тож ви можете вибрати саме той відтінок, який відповідає вашим потребам та вподобанням.

Відео дня

Недоліки автозасмаги

Ймовірність нерівномірного нанесення

У вас можуть з’явитися смуги й нерівномірні прояви тону на шкірі.

Короткочасний результат

На відміну від природної засмаги, яка може триматися тижнями, автозасмага зберігається на шкірі набагато менше, адже поступово вимивається.

Подразнення шкіри

Деякі засоби для автозасмаги мають різкий запах і можуть викликати подразнення шкіри в людей с чутливістю до окремих компонентів засобу.

Раніше, UaPortal поділився, навіщо використовувати сухий шампунь.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!