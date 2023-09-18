Стоит ли использовать автозагар: ее преимущества и недостатки
Благодаря автозагару, люди имеют возможность получить желаемый цвет кожи без вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. UAportal рассказал о ее преимуществах и недостатках, чтобы вы приняли обоснованное решение о покупке этого средства.
Преимущества автозагара
- Загар имеет естественный вид
Не подвергая кожу вредному воздействию ультрафиолетовых лучей, вы можете получить естественный бронзовый загар, благодаря одному средству.
- Безопасная альтернатива солярию
Автозагар является безопасной альтернативой солярию, что, в отличие от средства, имеет повышенный риск вызвать развитие рака кожи.
- Разнообразие оттенков
Автозагар бывает разных тонов, поэтому вы можете выбрать именно тот оттенок, который отвечает вашим потребностям и предпочтениям.
Недостатки автозагара
- Вероятность неравномерного нанесения
У вас могут появиться полосы и неравномерные проявления тона на коже.
- Кратковременный результат
В отличие от природного загара, который может держаться неделями, автозагар сохраняется на коже гораздо меньше, ведь постепенно вымывается.
- Раздражение кожи
Некоторые средства для автозагара имеют резкий запах и могут вызвать раздражение кожи у людей с чувствительностью к отдельным компонентам средства.
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