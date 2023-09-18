Стоит ли использовать автозагар: ее преимущества и недостатки

Благодаря автозагару, люди имеют возможность получить желаемый цвет кожи без вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. UAportal рассказал о ее преимуществах и недостатках, чтобы вы приняли обоснованное решение о покупке этого средства.

Преимущества автозагара

Загар имеет естественный вид

Не подвергая кожу вредному воздействию ультрафиолетовых лучей, вы можете получить естественный бронзовый загар, благодаря одному средству.

Безопасная альтернатива солярию

Автозагар является безопасной альтернативой солярию, что, в отличие от средства, имеет повышенный риск вызвать развитие рака кожи.

Разнообразие оттенков

Автозагар бывает разных тонов, поэтому вы можете выбрать именно тот оттенок, который отвечает вашим потребностям и предпочтениям.

Видео дня

Недостатки автозагара

Вероятность неравномерного нанесения

У вас могут появиться полосы и неравномерные проявления тона на коже.

Кратковременный результат

В отличие от природного загара, который может держаться неделями, автозагар сохраняется на коже гораздо меньше, ведь постепенно вымывается.

Раздражение кожи

Некоторые средства для автозагара имеют резкий запах и могут вызвать раздражение кожи у людей с чувствительностью к отдельным компонентам средства.

Ранее UaPortal поделился, зачем использовать сухой шампунь.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!