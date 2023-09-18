rus
Українська
Лайфхаки

Стоит ли использовать автозагар: ее преимущества и недостатки

Марина Грамович

Природный загар без солнца

Благодаря автозагару, люди имеют возможность получить желаемый цвет кожи без вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. UAportal рассказал о ее преимуществах и недостатках, чтобы вы приняли обоснованное решение о покупке этого средства.

Преимущества автозагара

  • Загар имеет естественный вид

Не подвергая кожу вредному воздействию ультрафиолетовых лучей, вы можете получить естественный бронзовый загар, благодаря одному средству.

  • Безопасная альтернатива солярию

Автозагар является безопасной альтернативой солярию, что, в отличие от средства, имеет повышенный риск вызвать развитие рака кожи.

  • Разнообразие оттенков

Автозагар бывает разных тонов, поэтому вы можете выбрать именно тот оттенок, который отвечает вашим потребностям и предпочтениям.

Недостатки автозагара

  • Вероятность неравномерного нанесения

У вас могут появиться полосы и неравномерные проявления тона на коже.

  • Кратковременный результат

В отличие от природного загара, который может держаться неделями, автозагар сохраняется на коже гораздо меньше, ведь постепенно вымывается.

  • Раздражение кожи

Некоторые средства для автозагара имеют резкий запах и могут вызвать раздражение кожи у людей с чувствительностью к отдельным компонентам средства.

Ранее UaPortal поделился, зачем использовать сухой шампунь.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!

Лайфхаки