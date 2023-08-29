Чи варто користуватися банківською карткою: переваги та недоліки безготівкової оплати

Кредитні картки – це важливий фінансовий інструмент для багатьох людей, які полюбляють зручно управляти своїми витратами. UAportal розповів про їх переваги та недоліки, щоб ви змоги тверезо вирішити, чи варто користуватись ними.

Переваги кредитних карток

Зручність

За допомогою кредитної картки ви можете здійснювати покупки в інтернеті або в магазині. Це позбавляє вас від необхідності носити з собою великі суми грошей або шукати банкомати. До того ж кредитні картки часто мають можливість безконтактної оплати, що робить транзакції швидкими та легкими.

Винагороди та привілеї

Багато кредитних карток пропонують програми винагород, які дозволяють заробляти бали та кешбеки. Ці бали іноді можна обміняти на різні переваги, зокрема, знижки, подарункові картки або навіть безплатні перельоти. Окрім цього, деякі кредитні картки надають додаткові привілеї, такі як страхування подорожей, розширені гарантії та доступ до ексклюзивних подій або залів очікування в аеропортах.

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Створення кредитної історії

Здійснюючи своєчасні платежі та підтримуючи низький рівень використання кредиту, ви демонструєте кредиторам те, що є надійними позичальниками. Це може бути корисним при подачі заявки на отримання позики, іпотеки або навіть майбутньої кредитної картки, адже хороший кредитний рейтинг може підвищити ваші шанси на схвалення та забезпечити кращі відсоткові умови.

Недоліки кредитних карток

Високі відсоткові тарифи

Одним з найбільших недоліків кредитних карток є високі відсоткові тарифи, які нараховуються за несплачений залишок на рахунку. Якщо ви активно користуєтеся карткою, то відсотки можуть швидко накопичуватися, що з часом призведе до великого боргу. Дуже важливо щомісяця повністю погашати залишок на кредитній картці, щоб уникнути цього й не потрапити в боргову пастку.

Спокуса перевитрат

Доступність кредиту може створити хибне відчуття фінансової доступності, що може призвести до імпульсивних покупок і накопичення боргів. Важливо проявляти самодисципліну й витрачати щомісяця лише ту суму, яку ви можете собі дозволити повністю погасити, щоб не потрапити в замкнене коло.

Комісії та штрафи

Кредитні картки часто передбачають різні комісії та штрафи, які можуть збільшити загальні витрати. Вони можуть включати річну плату, плату за прострочення платежу, за авансовий платіж та за іноземні транзакції. Дуже важливо уважно прочитати умови договору про надання кредитної картки, щоб зрозуміти суть комісій та уникнути непотрібних витрат.

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