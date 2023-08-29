Стоит ли пользоваться банковской картой: преимущества и недостатки безналичной оплаты

Кредитные карты – важный финансовый инструмент для многих людей, которые любят удобно управлять своими расходами. UAportal рассказал об их преимуществах и недостатках, чтобы вы могли здраво решить, стоит ли пользоваться ими.

Преимущества кредитных карт

Удобство

С помощью кредитной карты вы можете совершать покупки в интернете или в магазине. Это избавляет вас от необходимости носить с собой большие суммы денег или искать банкоматы. К тому же кредитные карты часто имеют возможность бесконтактной оплаты, что делает транзакции быстрыми и легкими.

Награды и привилегии

Многие кредитные карты предлагают программы вознаграждений, которые позволяют зарабатывать баллы и кэшбеки. Эти баллы иногда можно обменять на разные преимущества, в частности, скидки, подарочные карты или даже бесплатные перелеты. Кроме того, некоторые кредитные карты предоставляют дополнительные привилегии, такие как страхование путешествий, расширенные гарантии и доступ к эксклюзивным событиям или залам ожидания в аэропортах.

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Создание кредитной истории

Совершая своевременные платежи и поддерживая низкий уровень использования кредита, вы демонстрируете кредиторам то, что являются надежными заемщиками. Это может быть полезным при подаче заявки на получение ссуды, ипотеки или даже будущей кредитной карты, ведь хороший кредитный рейтинг может повысить ваши шансы на одобрение и обеспечить лучшие процентные условия.

Недостатки кредитных карт

Высокие процентные тарифы

Одним из наибольших недостатков кредитных карт являются высокие процентные тарифы, которые начисляются за неуплаченный остаток на счете. Если вы активно пользуетесь картой, то проценты могут быстро накапливаться, что со временем приведет к большому долгу. Очень важно ежемесячно полностью погашать остаток на кредитной карте во избежание этого и не попасть в долговую ловушку.

Искушение перерасходов

Доступность кредита может сделать ложное чувство денежной доступности, что может привести к импульсивным покупкам и скоплению долгов. Важно проявлять самодисциплину и тратить ежемесячно только ту сумму, которую вы можете позволить себе полностью погасить, чтобы не попасть в замкнутый круг.

Комиссии и штрафы

Кредитные карты часто предусматривают разные комиссии и штрафы, которые могут увеличить общие расходы. Они могут включать годовую плату, плату за просрочку платежа, авансовый платеж и иностранные транзакции. Очень важно прочитать условия договора о предоставлении кредитной карты, чтобы понять суть комиссий и избежать ненужных расходов.

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